Як вибрати стиглий кавун і що приготувати з несмачного кавуна — поради від Марко Черветті
Тільки-но уявіть: ви купили кавун, принесли цього смугастого красеня додому, розрізали, вкусили скибочку і… кавун несмачний! Прикро, так. Але таке може трапитися, якщо не знати, як правильно обирати кавун.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як вибрати стиглий і солодкий кавун, чому не варто викидати насіння від кавуна, а також ділиться смачним рецептом кавуна на грилі, який чудово підійде як для стиглих плодів, так і для тих, з якими "не пощастило".
Отже, 5 порад від Марко Черветті, які допоможуть вам обрати той самий кавун.
- Стук. Постукайте по кавуну, звук має бути дзвінким. Це означатиме, що кавун дозрів і готовий опинитися на вашій тарілці.
- Зовнішній вигляд. Огляньте кавуни ззовні та обирайте ті, які мають більш зелений колір.
- Пляма. Стиглий кавун має пляму, так звану "точку поля" — це те місце, яким кавун лежав на землі. Стиглий кавун має жовтеньку пляму. Якщо ж пляма біла або її взагалі немає, кавун зірвали зарано, не давши йому дозріти.
- Вага. Між кавунами однакового розміру обирайте той, що важить більше. Він солодше!
- Плодоніжка. Огляньте місце навколо плодоніжки та обирайте той кавун, у якого з плодоніжки йде більше смужечок.
Добре, ви дослухалися порад Марко та купили шикарний кавун — стиглий, солодкий і соковитий. А що робити з його насінням? Зазвичай його викидають, але Марко Черветті радить цього не робити. За його словами, в ідеалі насіння треба їсти разом із кавуно, воно смачне та корисне.
Якщо не хочете їсти насіння, його можна просушити, а потім підсмажити на сухій пательні, як насіння соняшника або гарбуза. І додавати в салати, супи та каші.
Якщо ж ви купили нестиглий кавун, не поспішайте засмучуватися та викидати його. Марко Черветті радить приготувати кавун у соусі барбекю. За словами шефа, ця страва на вигляд нагадує м’ясо і чудово підійде для веганського меню.
Знадобиться:
- половинка кавуна
- сіль
- чорний мелений перець
- сушений часник
- сушена цибуля
- паприка
- соус барбекю
Як готувати:
- Кавун помити, розрізати навпіл і зрізати шкірку.
- В невеликій мисці змішати чорний перець разом із сіллю, часником, цибулею та паприкою. Отриманою сумішшю добре натерти кавун з усіх боків.
- Викласти кавун у спеціях на деко, поставити в нагріту до 135 градусів духовку. Запікаємо 4 години.
- За 4 години дістати кавун, змастити соусом барбекю за допомогою кулінарного пензлика. Духовку тим часом розігріти до 220 градусів.
- Повернути кавун у соусі в духовку та запікати 5-10 хвилин — точний час залежить від вашої духовки. Кавун готовий, коли поверхня соусу карамелізується.
До речі, соус барбекю можна також приготувати власноруч. На YouTube-каналі Марко Черветті є цілих чотири рецепти соусу BBQ з різних штатів Америки.