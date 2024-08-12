Як вибрати стиглий кавун і що приготувати з несмачного кавуна — поради від Марко Черветті

Тільки-но уявіть: ви купили кавун, принесли цього смугастого красеня додому, розрізали, вкусили скибочку і… кавун несмачний! Прикро, так. Але таке може трапитися, якщо не знати, як правильно обирати кавун.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як вибрати стиглий і солодкий кавун, чому не варто викидати насіння від кавуна, а також ділиться смачним рецептом кавуна на грилі, який чудово підійде як для стиглих плодів, так і для тих, з якими "не пощастило".

Отже, 5 порад від Марко Черветті, які допоможуть вам обрати той самий кавун.

Стук. Постукайте по кавуну, звук має бути дзвінким. Це означатиме, що кавун дозрів і готовий опинитися на вашій тарілці. Зовнішній вигляд. Огляньте кавуни ззовні та обирайте ті, які мають більш зелений колір. Пляма. Стиглий кавун має пляму, так звану "точку поля" — це те місце, яким кавун лежав на землі. Стиглий кавун має жовтеньку пляму. Якщо ж пляма біла або її взагалі немає, кавун зірвали зарано, не давши йому дозріти. Вага. Між кавунами однакового розміру обирайте той, що важить більше. Він солодше! Плодоніжка. Огляньте місце навколо плодоніжки та обирайте той кавун, у якого з плодоніжки йде більше смужечок.

Добре, ви дослухалися порад Марко та купили шикарний кавун — стиглий, солодкий і соковитий. А що робити з його насінням? Зазвичай його викидають, але Марко Черветті радить цього не робити. За його словами, в ідеалі насіння треба їсти разом із кавуно, воно смачне та корисне.

Якщо не хочете їсти насіння, його можна просушити, а потім підсмажити на сухій пательні, як насіння соняшника або гарбуза. І додавати в салати, супи та каші.

Якщо ж ви купили нестиглий кавун, не поспішайте засмучуватися та викидати його. Марко Черветті радить приготувати кавун у соусі барбекю. За словами шефа, ця страва на вигляд нагадує м’ясо і чудово підійде для веганського меню.

Знадобиться:

половинка кавуна

сіль

чорний мелений перець

сушений часник

сушена цибуля

паприка

соус барбекю

Як готувати:

Кавун помити, розрізати навпіл і зрізати шкірку. В невеликій мисці змішати чорний перець разом із сіллю, часником, цибулею та паприкою. Отриманою сумішшю добре натерти кавун з усіх боків. Викласти кавун у спеціях на деко, поставити в нагріту до 135 градусів духовку. Запікаємо 4 години. За 4 години дістати кавун, змастити соусом барбекю за допомогою кулінарного пензлика. Духовку тим часом розігріти до 220 градусів. Повернути кавун у соусі в духовку та запікати 5-10 хвилин — точний час залежить від вашої духовки. Кавун готовий, коли поверхня соусу карамелізується.

До речі, соус барбекю можна також приготувати власноруч. На YouTube-каналі Марко Черветті є цілих чотири рецепти соусу BBQ з різних штатів Америки.