Що готувати в серпні: 5 рецептів з сезонних продуктів

Останній місяць літа тішить розмаїттям сезонних фруктів, ягід, овочів і городини. Пропонуємо готувати в серпні сендвічі з кавуном, закуски з дині та м’яса, шовковий крем-суп із кукурудзи, смачну намазку з солодкого перцю й сиру фета та відкритий пиріг зі сливами.

А якщо ви раптом шукаєте перевірені рецепти з персиками та нектаринами, маємо добірку смачних страв з цими фруктами.

Кавун

Кавун — справжній король серпня. Холодна, щойно з холодильника, скибка кавуна добре освіжає в спеку. З кавуном можна готувати лимонади, сорбети, смузі, холодний суп гаспачо . Його можна також посмажити грилі або зробити з нього консервацію на зиму — наприклад, приготувати варення або зробити мочені кавуни. Ми ж пропонуємо приготувати сендвічі з кавуна, які цього літа завірусилися в Іnstagram, ТікТок та інших соцмережах.

Сендвіч із кавуна без хліба

Фото: Іnstagram/newseasonsmarket

Знадобиться:

кавун — половинка

сир фета — 1 коробочка

рукола — 1 невеликий пучок

м’ята — кілька гілочок

бальзамічний крем — на смак

Як готувати:

Руколу та м’яту помити й підсушити паперовими рушниками. З м’яти обірвати листочки, руколу можна розрізати навпіл. Якщо листя руколи невеличке, можна лишити його цілим. З кавуна зрізати шкірку, нарізати великими пласкими квадратами , схожими на скибки тостового хліба. Фету тако нарізати великими пласкими шматочками. Викласти на шматочок “кавунового хліба” фету, руколу та пару листочків м’яти. Збризнути бальзамічною глазур’ю. Накрити другим шматочком кавуна. Сендвіч готовий.

Диня

Диня — ще одна безперечна зірка кінця літа. При виборі дині зверніть увагу на запах: він має бути дуже яскраво вираженим і ароматним. Також варто постукати по дині, стигла диня видає глухий звук, натиснути пальцем на кірку, бо вона нібито має трохи пружинити, а також звернути увагу на хвостик, який повинен бути трішечки підсушеним (але не пересушеним!). Диню ми радимо їсти просто так, а коли набридне пропонуємо найкращий фудпейрінг у світі, поєднавши солодкі плоди з нейтральним смаком сиру моцарела та насичено-солоним хамоном або прошуто.

Диня з прошуто

Фото: Unsplash/thisisralston

Знадобиться

диня — 3-4 скибки

прошуто або хамон — 100 г

зелений базилік — 2 гілочки

свіжо мелений чорний перець

Як готувати:

Диню очистити від шкірки та нарізати шматочками — можна кубиками, можна пласкими скибками. Викласти на тарілку. Моцарелу порізати кружальцями, викласти на диню, зверху розкласти слайси хамону чи прошуто. Посипати свіжо меленим чорним перцем і прикрасити листочками базиліку. Подавати окремо як закуску або викладати на підсушений хліб та їсти як канапки.

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Кукурудза

Кукурудза в багатьох асоціюється з морем і пляжем, але якщо приготувати її вдома, також вийде дуже-дуже смачно. Зазвичай її варять або смажать на грилі та подають з сіллю та вершковим маслом. Смачно, так, але крім цього є ще безліч рецептів смачних страв з кукурудзою. Наприклад, шовковий крем-суп із кукурудзи — легка, але водночас поживна страва з шовковою текстурою та яскравим солодким смаком, що притаманний молодій кукурудзі.

Крем-суп із кукурудзи

Фото: Instagram/frenchcookacademy

Знадобиться:

зерна кукурудзи — 400 г

молоко — 200 мл

жирні вершки — 100 мл.

тертий твердий сир — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

зелень — для подачі

Як готувати:

З кукурудзи зрізати зернятка, скласти в каструлю та залити молоком. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити на повільному вогні 10−15 хвилин. Після цього додати вершки, довести до кипіння і вимкнути вогонь. Готовий суп подрібнити блендером до гладкої консистенції, процідити через сито та повернути в каструлю. Заправити сіллю і перцем, додати тертий сир і знову довести до кипіння. Подавати гарячим, прикрасивши дрібно рубаною зеленню та зернами кукурудзи.

Солодкий перець

Також у серпні зверніть увагу на солодкий перець. Купуйте різнокольоровий болгарський перець, яскраво-червоний продовгуватий капі, нашу рідненьку жовто-зелену білозірку, . додавайте в салати, рагу та супи або начиняйте м’ясом, грибами, кисломолочним сиром, рисом чи кускусом і запікайте в духовці або тушкуйте у томатній підливці. Або ж приготуйте тірокафтері — популярну грецьку намазку, яку готують із сиру фета та солодких червоних перців.

Намазка з фети й перців

Фото: Instagram/dawn.girlheartfood

Знадобиться:

сир фета — 300 г

червоний солодкий перець — 300 г

часник — 1 зубчик

чилі —- на смак

оливкова олія — 2 ст. л.

винний червоний оцет — 1 ст. л.

зелень — для подачі

Як готувати:

Перці помити, наколоти виделкою та запекти в духовці при максимальній температурі 10-15 хвилин, поки на шкірці не буде видно підпалин. Готовий перець остудити, почистити від шкірки й насіння. Фету скласти в блендер або кухонний комбайн, додати запечений перець і шматочок чилі, зубчик часнику, оливкову олію та червоний винний оцет. Перебити все до однорідності. Перекласти в миску, прикрасити дрібно січеною зеленню, шматочками сиру фета, збризнути оливковою олією та подавати зі свіжим хлібом, хрусткими грінками або крекерами або м’яким лавашем.

Сливи

Сливи в серпні тільки-но розпочинають сезон, вони будуть доступні ще й восени, але якщо вам несила чекати, можна вже купуватит їх та готувати з них різні смачні штуки — наприклад, смажити на грилі та подавати з морозивом як десерт або як гарнір до смаженого м’яса. Зі слив виходять чудові соуси, варення, компоти і пироги. Власне, саме пиріг ми вам і пропонуємо приготувати.

Галета зі сливами

Фото: Instagram/elisa.reddet

Знадобиться:

Для тіста:

охолоджене вершкове масло — 115 г

борошно — 180 г + для розкочування тіста

цукор — 1 ст. л.

сіль — 0.5 ч. л.

крижана вода — 2-3 ст. л.

яйце — 1 шт.

Для начинки:

сливи — 5-7 шт.

цукор — 2 ст. л.

крохмаль — 1 ст. л.

Як готувати: