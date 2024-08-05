Що готувати в серпні: 5 рецептів з сезонних продуктів
Останній місяць літа тішить розмаїттям сезонних фруктів, ягід, овочів і городини. Пропонуємо готувати в серпні сендвічі з кавуном, закуски з дині та м’яса, шовковий крем-суп із кукурудзи, смачну намазку з солодкого перцю й сиру фета та відкритий пиріг зі сливами.
А якщо ви раптом шукаєте перевірені рецепти з персиками та нектаринами, маємо добірку смачних страв з цими фруктами.
Кавун
Кавун — справжній король серпня. Холодна, щойно з холодильника, скибка кавуна добре освіжає в спеку. З кавуном можна готувати лимонади, сорбети, смузі, холодний суп гаспачо. Його можна також посмажити грилі або зробити з нього консервацію на зиму — наприклад, приготувати варення або зробити мочені кавуни. Ми ж пропонуємо приготувати сендвічі з кавуна, які цього літа завірусилися в Іnstagram, ТікТок та інших соцмережах.
Сендвіч із кавуна без хліба
Знадобиться:
- кавун — половинка
- сир фета — 1 коробочка
- рукола — 1 невеликий пучок
- м’ята — кілька гілочок
- бальзамічний крем — на смак
Як готувати:
- Руколу та м’яту помити й підсушити паперовими рушниками. З м’яти обірвати листочки, руколу можна розрізати навпіл. Якщо листя руколи невеличке, можна лишити його цілим.
- З кавуна зрізати шкірку, нарізати великими пласкими квадратами , схожими на скибки тостового хліба. Фету тако нарізати великими пласкими шматочками.
- Викласти на шматочок “кавунового хліба” фету, руколу та пару листочків м’яти. Збризнути бальзамічною глазур’ю. Накрити другим шматочком кавуна. Сендвіч готовий.
Диня
Диня — ще одна безперечна зірка кінця літа. При виборі дині зверніть увагу на запах: він має бути дуже яскраво вираженим і ароматним. Також варто постукати по дині, стигла диня видає глухий звук, натиснути пальцем на кірку, бо вона нібито має трохи пружинити, а також звернути увагу на хвостик, який повинен бути трішечки підсушеним (але не пересушеним!). Диню ми радимо їсти просто так, а коли набридне пропонуємо найкращий фудпейрінг у світі, поєднавши солодкі плоди з нейтральним смаком сиру моцарела та насичено-солоним хамоном або прошуто.
Диня з прошуто
Знадобиться
- диня — 3-4 скибки
- прошуто або хамон — 100 г
- зелений базилік — 2 гілочки
- свіжо мелений чорний перець
Як готувати:
- Диню очистити від шкірки та нарізати шматочками — можна кубиками, можна пласкими скибками. Викласти на тарілку.
- Моцарелу порізати кружальцями, викласти на диню, зверху розкласти слайси хамону чи прошуто.
- Посипати свіжо меленим чорним перцем і прикрасити листочками базиліку. Подавати окремо як закуску або викладати на підсушений хліб та їсти як канапки.
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Кукурудза
Кукурудза в багатьох асоціюється з морем і пляжем, але якщо приготувати її вдома, також вийде дуже-дуже смачно. Зазвичай її варять або смажать на грилі та подають з сіллю та вершковим маслом. Смачно, так, але крім цього є ще безліч рецептів смачних страв з кукурудзою. Наприклад, шовковий крем-суп із кукурудзи — легка, але водночас поживна страва з шовковою текстурою та яскравим солодким смаком, що притаманний молодій кукурудзі.
Крем-суп із кукурудзи
Знадобиться:
- зерна кукурудзи — 400 г
- молоко — 200 мл
- жирні вершки — 100 мл.
- тертий твердий сир — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- зелень — для подачі
Як готувати:
- З кукурудзи зрізати зернятка, скласти в каструлю та залити молоком. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити на повільному вогні 10−15 хвилин.
- Після цього додати вершки, довести до кипіння і вимкнути вогонь. Готовий суп подрібнити блендером до гладкої консистенції, процідити через сито та повернути в каструлю.
- Заправити сіллю і перцем, додати тертий сир і знову довести до кипіння. Подавати гарячим, прикрасивши дрібно рубаною зеленню та зернами кукурудзи.
Солодкий перець
Також у серпні зверніть увагу на солодкий перець. Купуйте різнокольоровий болгарський перець, яскраво-червоний продовгуватий капі, нашу рідненьку жовто-зелену білозірку, . додавайте в салати, рагу та супи або начиняйте м’ясом, грибами, кисломолочним сиром, рисом чи кускусом і запікайте в духовці або тушкуйте у томатній підливці. Або ж приготуйте тірокафтері — популярну грецьку намазку, яку готують із сиру фета та солодких червоних перців.
Намазка з фети й перців
Знадобиться:
- сир фета — 300 г
- червоний солодкий перець — 300 г
- часник — 1 зубчик
- чилі —- на смак
- оливкова олія — 2 ст. л.
- винний червоний оцет — 1 ст. л.
- зелень — для подачі
Як готувати:
- Перці помити, наколоти виделкою та запекти в духовці при максимальній температурі 10-15 хвилин, поки на шкірці не буде видно підпалин. Готовий перець остудити, почистити від шкірки й насіння.
- Фету скласти в блендер або кухонний комбайн, додати запечений перець і шматочок чилі, зубчик часнику, оливкову олію та червоний винний оцет. Перебити все до однорідності.
- Перекласти в миску, прикрасити дрібно січеною зеленню, шматочками сиру фета, збризнути оливковою олією та подавати зі свіжим хлібом, хрусткими грінками або крекерами або м’яким лавашем.
Сливи
Сливи в серпні тільки-но розпочинають сезон, вони будуть доступні ще й восени, але якщо вам несила чекати, можна вже купуватит їх та готувати з них різні смачні штуки — наприклад, смажити на грилі та подавати з морозивом як десерт або як гарнір до смаженого м’яса. Зі слив виходять чудові соуси, варення, компоти і пироги. Власне, саме пиріг ми вам і пропонуємо приготувати.
Галета зі сливами
Знадобиться:
Для тіста:
- охолоджене вершкове масло — 115 г
- борошно — 180 г + для розкочування тіста
- цукор — 1 ст. л.
- сіль — 0.5 ч. л.
- крижана вода — 2-3 ст. л.
- яйце — 1 шт.
Для начинки:
- сливи — 5-7 шт.
- цукор — 2 ст. л.
- крохмаль — 1 ст. л.
Як готувати:
- У великій мисці змішати борошно, цукор і сіль. Додатио до борошна дуже холодне вершкове масло, порізане невеликими кубиками. Швидко розтерти масло з борошном у дрібну крихту.
- Потроху додавати крижану воду до масляно-борошняної суміші. Важливо не вливати всю воду одразу, а додавати частинами, поки вся маса не збереться в одну грудку. Замісити тісто, скачати в шар, загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник на 30-40 хвилин.відправляємо у морозилку.
- Поки тісто відпочиває, розігріти духовку до 200 градусів і підготувати начинку. Цукор змішати з крохмалем. Сливи помити й витерти насухо. Розрізати навпіл, видалити кісточки, після цього кожну половинку нарізати тонкими скибками.
- Дістати тісто з морозилки, розкачати його на присипаній борошном поверхні в коло завтовшки 3 мм. Перекласти на деко, вкрите пергаментом. Висипати суміш цукру й крохмалю на тісто і рівномірно розподілити, відступаючи близько 3 см від краю. Зверху розкласти сливи по колу, починаючи від центру та підгорнути края, трошки накривши начинку.
- Змастити край пирога збитим яйцем і поставити в нагріту духовку. Випікати 30-35 хвилин, точний час приготувати залежить від вашої духовки.