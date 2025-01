Дубайський шоколад: що це таке і як приготувати його вдома

Дубайський шоколад, без сумніву, можна назвати одним із гастрономічних вибухів 2024 року.

Розповідаємо, що спричинило небувалий ажіотаж навколо звичайної, здавалося, плитки шоколаду та чи можна приготувати цю дивовижу вдома. Спойлер: так.

Фото: StockFood / Ewgenija Schall

Що таке дубайський шоколад

Якщо коротко — це плитка молочного шоколаду з начинкою із фісташкової пасти й хрусткого тіста кадаїф, що нагадує вермішель. Тісто використовують для виготовлення десертів у країнах Близького Сходу, зокрема, для пахлави та кюнефе.

На поверхні плитки зазвичай малюють різнокольорові бризки. Вага плитки — 200 грамів, ціна — приблизно 18-20 євро за плитку.

Високу ціну виробники шоколаду пояснюють чималими витратами на придбання фісташкової пасти та великими витратами ручного виробництва. Однак незалежні експерти, зокрема, й представники центрів консультування споживачів ставлять під сумнів адекватність цієї ціни.

Десерт набув шаленої популярності завдяки блогерам, які знімали чисельні ролики з дубайським шоколадом: ASMR-відео, як вони ламають шоколадку, а тісто кадаїф усередині неї приємно хрустить, рецепти, що показували процес приготування цього шоколаду вдома, або ж просто свою захоплену реакцію від дегустації.

Фото: Instagram/fixdessertchocolatier

Хто придумав дубайський шоколад

Поєднати кадаїф із фісташковою пастою і вкрити це все шоколадом придумала засновниця дубайської кондитерської компанії Fix Dessert Chocolatiers Сара Хамуда. Оригінальна назва десерту звучить як Can't Get Knafeh of It, але оскільки Сара придумала його в Дубай, то загальна назва звучить як дубайський шоколад.

Оскільки Об'єднані Арабські Емірати не є учасником міжнародної угоди про зазначення походження продуктів, термін “дубайський шоколад” не підпадає під охорону цього закону — як, наприклад, парміджано не можна називати будь-який твердий сир, а лише той, що виготовляють у регіоні Емілія-Романья, зокрема, у провінціях Парма, Болонья, Реджо-Емілія, Модена та Мантуя. Тому багато різних виробників з різних країн використовують маркетингову назву dubai chocolate для опису власних варіацій шоколаду з фісташковою пастою і тістом кадаїф.

Зараз майже всі великі відомі шоколадні компанії — наприклад, швейцарська фабрика Lindt або турецька Ülker — включили дубайський шоколад у свій асортимент. На “дубайський манір”, тобто з начинкою із фісташкової пасти й тіста кадаїф, також готують інші продукти: вафлі, пряники, торти, тістечка, морозиво. А німці примудрилися приготувати в дубайському стилі навіть сосиски карівурст — ковбаски занурюють у соус карі та подають із майонезом. Але зверху при цьому кладуть суміш червоної цибулі, подрібнених фісташок та соусу із шоколаду та сусального золота.

Фото: Іnstagram/olivia_manggu

Як приготувати дубайський шоколад

Приготувати дубайський шоколад власноруч — не так вже й складно насправді. Довго — так. Але не складно. Час знадобиться на кілька етапів застигання та обсмаження тіста кадаїф. Для обсмажування знадобиться велика сковорідка. Якщо такої немає, радимо смажити кадаїф невеликими порціями, так воно точно рівномірно просмажить і буде хрустким. Також для приготування дубайського шоколаду радимо придбайти силіконову форму для плиток шоколаду.

Знадобиться:

тісто кадаїф — 150 г

чорний або молочний шоколад — 500 г

вершкове масло — 60 г

фісташкова паста — 360 г

тахіні — 20 г

сіль — щедра щіпка

кокосова олія — 1 ч. л.

білий шоколад — 15 г

рожевий шоколад — 15г

Як готувати