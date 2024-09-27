Що готувати з гарбуза: 3 простих десерти від Марко Черветті
Що приготувати з гарбузом? Крем-суп? Так! Лате? Авжеж! Проте бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує подивитися на цей яскравий осінній овоч ширше.
Марко пропонує приготувати прості, але дуже смачні десерти з гарбузом: скибочки гарбуза з цукром і корицею, гарбузове тирамісу, а також гарбузовий торт. До речі, якщо ви святкуєте Гелловін, ці солодощі можуть прикрасити святковий стіл.
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Гарбуз із цукром
Знадобиться:
- гарбуз — 1 шт.
- цукор — 1 ст. л.
- печиво — на смак
- кориця — на смак
Як готувати:
- Цілий гарбуз ретельно помити і запекти за температури 180°C мінімум 1,5 години (може знадобитися більше часу, тут все залежить від розміру гарбуза).
- Коли гарбуз стане м’якеньким, а шкірка почне потроху відділятися — овоч готовий. Дістати з духовки та залишити на кілька годин охолонути.
- Відрізати скибку, очистити від насіння й шкірки, викласти на тарілку. Посипати цукром та припалити пальником, щоб карамелізувати гарбуз.
- Зверху покришити печиво та посипати корицею.
Тирамісу з гарбузом
Знадобиться:
- гарбуз — 500 г
- мед — 120 г
- маскарпоне — 500 г
- лікер Амарето — 100 г
- печиво Амареті — 80 г
- кава еспресо — 2 склянки
- мускатний горіх — для подачі
Як готувати:
- Гарбуз почистити, нарізати середніми шматочками, запекти за температури 180°C приблизно 30 хвилин, щоб він став м’яким, а зайва рідина вийшла. Готовий гарбуз остудити.
- Скласти в блендер охолоджений гарбуз, маскарпоне і мед. Збити все це разом, потім додати лікер і збити ще раз.
- Зварити еспресо, остудити його. На дно форми розкришити печиво Амаретті так, щоб крихти щільно вкрили все дно. Чайною ложкою поступово вилити каву на печиво у формі.
- Зверху на печиво з кавою викласти крем, розрівняти. Зверху прикрасити тертим мускатним горіхом.
- Поставити тирамісу в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч.
Гарбузовий торт
Знадобиться:
- гарбуз — 500 г
- печиво Амареті — 80 г
- борошно — 70-80 г
- яйця — 6 шт.
- мигдальне борошно — 100-150 г
- цукор — 180 г
- крохмаль — 30-40 г
- розпушувач — 1 пакетик
- вершкове масло — 210 г
Як готувати:
- Гарбуз почистити, видалити насіння, нарізати невеличкими шматочками.
- На розігріту пательню покласти столову ложку вершкового масла. Викласти гарбуз, обсмажити на великому вогні, а потім, зменшивши вогонь і додавши трошки води, протушкувати. Гарбуз має стати настільки м’яким, щоб його можна було розчавити ложкою. Ложкою почавити гарбуз у пюре.
- Розтопити 180 г вершкового масла і трошки остудити.
- Відокремити жовтки від білків. Білки збити з щіпкою солі в міцну щільну піну.
- До жовтків додати цукор і збити міксером, щоб цукор розчинився. Додати до жовтків мигдальне борошно і добре вимішати. Потім додати звичайне борошно і знову добре вимішати. Туди ж додати крохмаль і розтоплене вершкове масло. Вимішати до однорідності. Тепер потроху, обережно вмішати в цю масу збиті білки і додати розпушувач.
- Печиво розкришити руками в ту пательню, де знаходиться гарбузове пюре, перемішати. Додати гарбуз із печиво в тісто і добре вимішати.
- Форму для випічки з боками, що знімаються, змазати вершковим маслом та посипати борошном. Викласти тісто у форму і запікати 45-50 хвилин за температури 180°С. Готовий пиріг трошки остудити та прикрасити цукровою пудрою.
Опубліковано: 27 вересня 2024
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