Що готувати з гарбуза: 3 простих десерти від Марко Черветті

Що приготувати з гарбузом? Крем-суп? Так! Лате? Авжеж! Проте бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує подивитися на цей яскравий осінній овоч ширше.

Марко пропонує приготувати прості, але дуже смачні десерти з гарбузом: скибочки гарбуза з цукром і корицею, гарбузове тирамісу, а також гарбузовий торт. До речі, якщо ви святкуєте Гелловін, ці солодощі можуть прикрасити святковий стіл.

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Гарбуз із цукром

Знадобиться:

гарбуз — 1 шт.

цукор — 1 ст. л.

печиво — на смак

кориця — на смак

Як готувати:

Цілий гарбуз ретельно помити і запекти за температури 180°C мінімум 1,5 години (може знадобитися більше часу, тут все залежить від розміру гарбуза). Коли гарбуз стане м’якеньким, а шкірка почне потроху відділятися — овоч готовий. Дістати з духовки та залишити на кілька годин охолонути. Відрізати скибку, очистити від насіння й шкірки, викласти на тарілку. Посипати цукром та припалити пальником, щоб карамелізувати гарбуз. Зверху покришити печиво та посипати корицею.

Тирамісу з гарбузом

Знадобиться:

гарбуз — 500 г

мед — 120 г

маскарпоне — 500 г

лікер Амарето — 100 г

печиво Амареті — 80 г

кава еспресо — 2 склянки

мускатний горіх — для подачі

Як готувати:

Гарбуз почистити, нарізати середніми шматочками, запекти за температури 180°C приблизно 30 хвилин, щоб він став м’яким, а зайва рідина вийшла. Готовий гарбуз остудити. Скласти в блендер охолоджений гарбуз, маскарпоне і мед. Збити все це разом, потім додати лікер і збити ще раз. Зварити еспресо, остудити його. На дно форми розкришити печиво Амаретті так, щоб крихти щільно вкрили все дно. Чайною ложкою поступово вилити каву на печиво у формі. Зверху на печиво з кавою викласти крем, розрівняти. Зверху прикрасити тертим мускатним горіхом. Поставити тирамісу в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч.

Гарбузовий торт

Знадобиться:

гарбуз — 500 г

печиво Амареті — 80 г

борошно — 70-80 г

яйця — 6 шт.

мигдальне борошно — 100-150 г

цукор — 180 г

крохмаль — 30-40 г

розпушувач — 1 пакетик

вершкове масло — 210 г

Як готувати: