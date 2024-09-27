Що готувати з гарбуза: 3 простих десерти від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Що приготувати з гарбузом? Крем-суп? Так! Лате? Авжеж! Проте бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує подивитися на цей яскравий осінній овоч ширше.

Марко пропонує приготувати прості, але дуже смачні десерти з гарбузом: скибочки гарбуза з цукром і корицею, гарбузове тирамісу, а також гарбузовий торт. До речі, якщо ви святкуєте Гелловін, ці солодощі можуть прикрасити святковий стіл.

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Гарбуз із цукром

Знадобиться:

  • гарбуз — 1 шт.
  • цукор — 1 ст. л.
  • печиво — на смак
  • кориця — на смак

Як готувати:

  1. Цілий гарбуз ретельно помити і запекти за температури 180°C мінімум 1,5 години (може знадобитися більше часу, тут все залежить від розміру гарбуза).
  2. Коли гарбуз стане м’якеньким, а шкірка почне потроху відділятися — овоч готовий. Дістати з духовки та залишити на кілька годин охолонути.
  3. Відрізати скибку, очистити від насіння й шкірки, викласти на тарілку. Посипати цукром та припалити пальником, щоб карамелізувати гарбуз.
  4. Зверху покришити печиво та посипати корицею.

Тирамісу з гарбузом

Знадобиться:

  • гарбуз — 500 г
  • мед — 120 г
  • маскарпоне — 500 г
  • лікер Амарето — 100 г
  • печиво Амареті — 80 г
  • кава еспресо — 2 склянки
  • мускатний горіх — для подачі

Як готувати:

  1. Гарбуз почистити, нарізати середніми шматочками, запекти за температури 180°C приблизно 30 хвилин, щоб він став м’яким, а зайва рідина вийшла. Готовий гарбуз остудити.
  2. Скласти в блендер охолоджений гарбуз, маскарпоне і мед. Збити все це разом, потім додати лікер і збити ще раз.
  3. Зварити еспресо, остудити його. На дно форми розкришити печиво Амаретті так, щоб крихти щільно вкрили все дно. Чайною ложкою поступово вилити каву на печиво у формі.
  4. Зверху на печиво з кавою викласти крем, розрівняти. Зверху прикрасити тертим мускатним горіхом.
  5. Поставити тирамісу в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч.

Гарбузовий торт

Знадобиться:

  • гарбуз — 500 г
  • печиво Амареті — 80 г
  • борошно — 70-80 г
  • яйця — 6 шт.
  • мигдальне борошно — 100-150 г
  • цукор — 180 г
  • крохмаль — 30-40 г
  • розпушувач — 1 пакетик
  • вершкове масло — 210 г

Як готувати:

  1. Гарбуз почистити, видалити насіння, нарізати невеличкими шматочками.
  2. На розігріту пательню покласти столову ложку вершкового масла. Викласти гарбуз, обсмажити на великому вогні, а потім, зменшивши вогонь і додавши трошки води, протушкувати. Гарбуз має стати настільки м’яким, щоб його можна було розчавити ложкою. Ложкою почавити гарбуз у пюре.
  3. Розтопити 180 г вершкового масла і трошки остудити.
  4. Відокремити жовтки від білків. Білки збити з щіпкою солі в міцну щільну піну.
  5. До жовтків додати цукор і збити міксером, щоб цукор розчинився. Додати до жовтків мигдальне борошно і добре вимішати. Потім додати звичайне борошно і знову добре вимішати. Туди ж додати крохмаль і розтоплене вершкове масло. Вимішати до однорідності. Тепер потроху, обережно вмішати в цю масу збиті білки і додати розпушувач.
  6. Печиво розкришити руками в ту пательню, де знаходиться гарбузове пюре, перемішати. Додати гарбуз із печиво в тісто і добре вимішати.
  7. Форму для випічки з боками, що знімаються, змазати вершковим маслом та посипати борошном. Викласти тісто у форму і запікати 45-50 хвилин за температури 180°С. Готовий пиріг трошки остудити та прикрасити цукровою пудрою.

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Опубліковано: 27 вересня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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