Забуті українські страви: 8 рецептів, які можна відтворити зараз
Українська кухня має безліч страв, які було викреслено в щоденного ужитку під час радянської окупації. Внаслідок тотальної русифікації багато страв поступово зникли з кулінарної мапи, поступившись місцем так званій радянській кухні.
Редакція БЖ передивилася ютуб і відшукала на каналах україномовних блогерів і шеф-кухарів рецепти старовинних, давно забутих страв української кухні. Нас неймовірно тішить той факт, що, повертаючись із небуття, вони знову зявляються на столах українців. Тим паче всі вони досить легкі в приготуванні та складаються із доступних продуктів.
Пропонуємо їх сьогодні відтворити на вашій кухні.
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Варя гуцульська
Шеф-кухар Андрій Клюс пропонує готувати старовинний гуцульский салат під назвою варя, яку свого часу витіснив радянський вінегрет. За словами Андрія, варя на смак — набагато краща і смачніша.
Знадобиться:
- буряк — 450 г
- суха квасоля — 150 г
- мариновані або квашені огірки — 100 г
- зелена цибуля — 20 г
- квашена капуста — 150 г
- чорнослив — 30 г
- волоські горіхи — 20 г
- лимон — половинка (сік і цедра)
- мед — 40 г
- олія — 100-200 мл (залежить від бажаної густоти)
- гірчиця звичайна — 15 г
- гірчиця діжонська зернова — 20 г
- часник — 1 великий зубчик
- сушене орегано — 1/3 ч. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Квасолю замочити на ніч перед приготуванням. Зранку злити воду, залити свіжою і відварити до м’якості.
- Буряк помити й почистити, порізати великими кубиками, скласти у форму для запікання. Посолити, поперчити, додати орегано й пропущений через прес часник. Збризнути олією і добре перемішати. Накрити форму фольгою та поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин. Готовий буряк остудити.
- Чорнослив замочити в теплій воді. Злити воду й дрібно нашаткувати. Огірки порізати дрібненькими кубиками. Квашену капусту дрібно нашаткувати.
- Зелену цибулю нашаткувати. Горішки підсушити на сухій сковороді й теж порубати ножем.
- Для заправки змішати сік і цедру половинки лимона з медом, олією, двома видами гірчиці та сіллю з перцем.
- У мисці змішати всі інгредієнти, полити заправкою і перемішати.
Таратута
Телеведучий і кулінар Костянтин Грубич пропонує приготувати таратуту. Ця страва пісна, тобто абсолютно веганська. Її можна вживати і як холодний суп влітку, і як пікантну закуску під чарку домашньої настоянки в будь-яку пору року.
Знадобиться:
- буряки — 500 г
- квашені огірки — 300 г
- розсіл з огірків — 1 склянка
- цибуля — 100 г
- олія — 3 ст. л.
- оцет – 2 ст. л.
- тертий хрін — на смак
Як готувати:
- Буряки помити, почистити, порізати товстенькими кружальцями. Скласти в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Влити оцет (він необхідний, щоб буряки зберегли свій колір), зменшити вогонь і залишити варитися на 40-60 хвилин, поки буряк не стане м'яким.
- Готові бурячки остудити у воді, в якій вони варилися. Воду не зливати, вона нам знадобиться. Так само знадобиться розсіл з квашених огірків.
- Огірки порізати кубиками або кружальцями. Цибулю нашаткувати тонкими кільцями. У горщик або миску викладати шарами: шар буряків, зверху огірки, зверху промазати тертим хроном, зверху розкласти цибульку. Повторити, поки не закінчиться місце в горщику або мисці. Верхній шар має бути кружальцями бурячків.
- Змішати в рівній пропорції огірковий розсіл і воду, в якій варилися буряки. Отриманою сумішшю залити таратуту так, щоб рідина повністю вкрила всі овочі. Поставити в холодильник на добу настоятися.
Шпундра
Пані Ольга з ютуб-каналу “Закарпатська господиня” пропонує приготувати шпундру — свинину, тушковану з буряками.
Згадки про цю страву можна знайти ще на сторінках “Енеїди” Івана Котляревського, написаної наприкінці XVIII століття: “Був борщ до шпундрів з буряками”.
Пані Ольга готує шпундру з лекваром — так називають дуже густе закарпатське повидло, яке виготовляється зі слив сорту угорка або бистрицьких слив. Продукт має дуже густу консистенцію, темно-синій, майже чорний колір і характерний запах чорносливу. Леквар у цьому рецепті можна замінити сливовим повидлом або ж обійтися без нього.
Знадобиться:
- буряк — 500 г
- свиняча вирізка — 500 г
- цибуля — 150 г
- томатний сік — 75 мл
- буряковий сік — 300 г
- борошно — 1,5 ст. л.
- часник — 1 зубчик
- сіль, перець — на смак
- смалець — 1 ст. л.
- сливовий леквар — 1 склянка
Як готувати:
- М'ясо порізати невеликими шматочками, трохи обсмажити на смальці.
- Цибулю нашаткувати, всипати до м'яса, коли воно трошки підрум'яниться.
- Коли цибуля стане трошки прозорою, додати сіль і перець. Добре перемішати, смажити все разом пару хвилин. Потім додати борошно та перемішати.
- Додати леквар, томатний сік і буряковий сік. Добре перемішати і додати нарізаний буряк. Перемішати, накрити кришкою і залишити тушкуватися на мінімальному вогні на 40-60 хвилин.
- Коли страва буде вже готова (рідина увариться, а м'ясо та буряк стануть м'якенькими), додати пропущений через прес часник, перемішати і протушкувати все разом ще пару хвилин.
Верещака
Ютуб-канал “Кулінарні витівки” пропонує приготувати автентичну українську страву під назвою верещака. Для приготування використовується свиняча грудинка, яку обсмажують, а потім тушкують у буряковому квасі. У давнину верещаку заправляли тертим хлібом чи борошном. Ми ж пропонуємо заправити панірувальними сухарями. А подавати радимо з картопляним пюре або вареним рисом чи гречкою.
Знадобиться:
- свинячі ребра — 1 кг
- цибуля — 1 шт.
- сіль — 4 г
- перець — 2 г
- часник сушений — 5 г
- смалець — 20 г
- сухарі панірувальні — 2 ст. л.
- вода — 100 мл
- буряковий квас — 100 г
Як готувати:
- Ребра нарізати порційно по кісточці. Посолити та натерти спеціями.
- В глибокій сковороді розтопити смалець і обсмажити ребра з двох сторін на сильному вогні. Довго смажити не треба, лише щоб реберця схопилися скоринкою. Перекласти обсмажені реберця в миску.
- Цибулю порізати півкільцями. Обсмажити на сковороді, в якій смажилися реберця.
- Реберця викласти в один шар у форму для запікання. Зверху викласти цибулю, виливаємо квас та воду та ставимо у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Запікати дві години.
- Дістати реберця, перекласти їх на пласку таріль. З бульйону, який виділився з ребер, приготувати соус. Перелити бульйон у каструльку, додати сухарі та випарити його до консистенції густої сметани.
- Отриманим соусом полити реберця і подавати верещаку на стіл.
Штурханці
Шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати штурханці — автентичну українську страву з картоплі. Назва походить від способу її приготування, адже начинку неначе «штурхають» у тісто. Для штурханців тісто готується з картоплі, а начинку роблять на основі кисломолочного сиру. Подають страву з вершковим маслом і шкварками.
Для тіста:
- картопля — 250 г
- молоко — 50 мл
- яйця — 1 шт.
- вершкове масло — 50 г
- крохмаль — 8 ст. л.
- сіль — на смак
Для начинки:
- кисломолочний сир — 100 г
- часник — 1 зубчик
- кріп — 5 гілочок
- сіль — на смак
Як готувати:
- Відварити картоплю в кожушках. Залишити повністю вистигати, потім почистити від шкірки й перекрутити через м’ясорубку.
- До картоплі влити молоко, вбити яйце, додати вершкове масло і 5 ст. л. крохмалю. Посолити і перемішати. Має вийти тісто, яке не липне до рук і добре злипається.
- Приготувати начинку. Висипати в миску кисломолочний сир, додати подрібнений кріп і вичавити один зубчик часнику. Додайте дрібку солі й добре перемішати.
- З тіста зробити однакові кульки та присипте крохмалем (використати 3 ст. л., що залишилися). З кожної кульки розпластати на долоні кружечок, в середину покласти начинку та заліпити. У вас має вийти довгаста форма.
- Кожен штурханець добре обваляти в крохмалі, щоб вони не прилипали до рук. Варити штурханці у підсоленій воді 2-3 хвилини після спливання. В іншу каструлю налити холодну воду. Діставати шумівкою штурханці та занурювати в холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Подавати готову страву з вершковим маслом або зі шкварками.
Душенина
Ютуб-канал “Карпатські шкварки” пропагує у своїх відео збереження української кулінарної культури. Автори проєкту стверджують, що мріють про “відновлення забутих смачних страв і збереження української кухні та нації в цілому”. Саме тому пропонують приготувати українську автентичну страву під назвою душенина. Таку назву страва отримала, бо м’ясо з овочами протягом кількох годин “душилося” в печі. Тобто тушкувалося.
Знадобиться:
- свинина — 1 кг
- цибуля — 3 шт.
- часник — 1 головка
- борошно — 5 ст. л.
- сметана — 200 г
- сіль — 1 ч. л. (на смак)
- перець — на смак
- олія — для смаження
- чорний перець горошком — 4 шт.
- духмяний перець — 2 шт.
- лавровий лист — 1 шт.
Як готувати:
- У глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігріти 50 мл олії. Поки вона гріється, нарізати кубиками цибулю, обсмажити в олії до легкої прозорості.
- М'ясо порізати великими шматками, трохи більшими, ніж шашлик. Обсмажити разом із цибулею.
- На суху сковорідку висипати борошно і смажити на невеликому вогні, помішуючи, до кремового кольору. Зняти з вогню, залити одразу холодною водою, поступово розмішуючи до однорідної консистенції.
- Посолити і поперчити м'ясо з цибулею, яке вже обсмажилося. Влити борошняну підливку до м'яса. Додати цілу головку часнику, долити гарячої води або м'ясного бульйону. Додайте перець горошком та духмяний.
- Залишити томитися під кришкою на годину, м'ясо має стати м'яким, а підлива — загуснути. Наприкінці додати в страву сметани, яка додасть м'ясу легкої кислинки, та лавровий листок. Перемішати і протушкувати все разом ще 5-7 хвилин.
Картопля з маком
Ще один автентичний український рецепт, цього разу від дослідниці гастрономічної культури та співзасновниці науково-популярного проєкту про гастрономічну культуру їzhakultura Олени Брайченко.
Про поєднання маку і картоплі Олена Брайченко вперше дізналась від своєї мами Люби. Товчену картоплю з маком, часто готували наприкінці літа у містечках і селах на межі Середнього Подніпров’я і Поділля. Потім Олена зустріла рецепти картоплі з маком у книзі Зиновії Клиновецької “Страви й напитки на Україні” за 1913 рік, а також дізналася, що в такий спосіб картоплю з давніх-давен готували і на Вінниччині.
Знадобиться:
- картопля — 1 кг
- макове насіння — 50 г
- солене сало — 65 г
- соняшникова олія — 30 мл
- часник — 2 великих зубчики
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Картоплю добре промити під холодною водою, зняти. Якщо дрібненька, залишити так, якщо велика — розрізати на кілька частин.
- Скласти в каструлю, залити холодною водою, посолити та варити близько 10 хвилин.
- Тим часом суху сковорідку добре розігріти та всипати на неї мак. Помішуючи, просмажити мак 2-3 хвилини на великому вогні. Зсипати підсмажений і хрумкий мак на окрему тарілку.
- У тій самій сковорідці (вона вже мала дуже добре прогрітися) висмажити дрібно порізане сало, щоб вийшли шкварочки.
- Картоплю процідити і викласти на сковорідку з топленим салом чи розігрітою олією. На великому вогні обсмажити картоплю до золотої скоринки 3-4 хвилини, після чого додати до картоплі січений часник, перець і мак.
- Кілька разів струсити картоплю на сковорідці або обережно перемішати, щоб все рівномірно огорнуло картоплю, але бульби при цьому залишились цілими. Викласти на таріль і подавати.
Саламаха
Фудблогерка Анастасія Іванцова пропонує приготувати саламаху — дуже простий суп із гречаного борошна, яки готували ще за козацьких часів. За консистенцією цей суп є чимось середнім між рідкою кашою і крем-супом.
Знадобиться:
- вода — 600 мл
- гречане борошно — 250 г
- вода — 250 мл
- часник — 2 зубчики
- вершкове масло — 100 г
- кріп — 5 гілочок
- сіль — щіпка
- перець горошком — 5 шт.
- духмяний перець — 3 шт.
Як готувати:
- В каструлю налити 600 мл води та поставити на вогонь грітися.
- Поки вода закипає, інші 250 мл води замішати з гречаним борошном до стану рідкого тіста. Добре вимішати, щоб не було грудочок.
- Готове тісто тонкою цівкою ввести у велику каструлю з киплячою водою, постійно помішуючи. Залишаємо варитися на 10 хвилин на повільному вогні, періодично помішуючи.
- Часник почистити і подрібнити — ножем або пропустити через прес. Кріп дрібно посікти.
- Скласти зелень і часник у ступку, додати сіль і перець горошком. Перетерти. Змішати ароматну суміш з вершковим маслом кімнатної температури.
- Розкласти готову саламаху по тарілках, викласти ложку вершкового масла зі спеціями в саламаху і подавати.
Баба шарпанина
Блогерка та учасниця телепроєкту “МастерШеф” Мирослава Пекарюк пропонує приготувати бабу-шарпанину — давню українську народну страву, коли шматочки вареної риби змішують з обсмаженою цибулею та морквою, а потім запікають у рідкому тісті. Мирослава використовує в цьому рецепті дорадо і минтай, проте підійде будь-яка риба, яка вам до смаку.
Знадобиться:
- дорадо (ціле) — 300 г
- філе мінтая — 200 г
- цибуля — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- рибний бульйон (який зваримо) — 300 г
- борошно — 180-200 г
- сіль, перець — на смак
- лавровий лист — 1 шт.
- олія — для смаження
- перець чорний горошком — 1 ч. л.
- корінь петрушки сушений — 0.5 ч. л.
Як готувати:
- Дорадо випатрати й добре помити. Скласти у велику каструлю, додати філе минтая, цілу моркву і одну цибулину, лавровий лист, чорний перець горошком, корінь петрушки. Залити все водою до верху і поставити варитись.
- Коли бульйон закипить, посолити його і варити ще пів години після кипіння, періодично знімаючи пінку.
- Дістати рибу з бульйону, процідити і залишити охолоджуватись. Потім відділити її від кісток і розбірати на волокна.
- Другу цибулину почистити, прізати дрібним кубиком. Обсмажити в олії до золотистості. Потім додати нарізану кубиком відварену моркву (яка була у бульйоні), посолити, поперчити та обсмажити все разом пару хвилин.
- В окрему миску налити бульйон, додати трошки борошна, трохи солі і замішати тісто. За консистенцією тісто має нагадувати рідку кашу.
- Форму для запікання змастити олією, викласти в неї подрібнену рибу, зверху викласти засмажку і залити тістом. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку на 40-50 хв.
- Дістати з духовки, коли тісто набухне і зарумяниться. Посипати дрібно рубною зеленню та подавати гарячим.
Фото на обкладинці: greatbritishfoodawards.com