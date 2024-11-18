Не тільки борщ: 7 смачних супів української кухні

Борщ — перше, що спадає на думку, коли мова йде про українські супи. Червоний і зелений, гарячий і холодний — борщ, без сумніву, всьому голова. Але ним одним перші страви в нашій країні не обмежуються. Зібрали для вас добірку традиційних супів української кухні — смачні й наваристі, вони чудово зігріють вас у холодну осінню днину.

Якщо ж ви хочете приготувати європейські супи, радимо добірку перших страв від італійського шефа Марко Черветті — від легкого сирного супу до суперситного смаженого супу з азійськими нотками.

Капусняк

Капусняк — важлива страва української кухні, мабуть, друга після борщу. І варіантів його приготування існує теж не менше, ніж в борщу. Інгредієнти можуть варіюватися залежно від регіону, капусняк може бути як м’ясним, так і вегетаріанським, грибним або рибним. Але в будь-якому разі треба додавати квашену капусту, адже саме вона надає страві особливого кислого смаку. А щоб капусняк вийшов не надто солоним, солити страву треба тільки після того, як додасте квашену капусту, трошки проварите її та скуштуєте страву на смак.

Фото: delikatesy.ufukiera.pl

Знадобиться:

квашена капуста — 400 г

нежирна свинина — 500 г

картопля — 2 шт.

корінь петрушки — 1 шт.

морква — 1 шт.

пшоно — 60 г

ріпчаста цибуля — 1 шт. (велика)

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

Як готувати капусняк

М'ясо порізати великими кубиками, скласти в каструлю. Корінь петрушки почистити та додати в каструлю з м’ясом. Залити водою, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і варити близько 45 хвилин. Моркву й цибулю почистити. Цибулю дрібно нашаткувати, моркву натерти на терці. Обсмажити в олії на сковороді, поки овочі не стануть м’якими і помірно золотавими. Картоплю почистити й додати в каструлю з м'ясом цілою. Також додати промите кілька разів у воді пшоно та квашену капусту (якщо у вас великі шматочки, треба попередньо її посікти). Варити все на середньому вогні близько 15 хвилин. Коли картопля звариться, дістати її виделкою в окрему миску та розтовкти товкачиком у пюре. Корінь петрушки теж витягнути й викинути, він нам більше не треба. Повернути картопляне пюре назад у каструлю, додати засмажку з цибулі та моркви. Варити на повільному вогні ще на 10-15 хвилин, потім скуштувати на смак і за необхідності посолити й поперчити капусняк. Перед подачею залишити страву на вимкненій плиті хвилин на 10-20, щоб капусняк настоявся.

Юшки

Юшками з давніх-давен в Україні називалися м'ясні й рибні відвари (тобто бульйони), які були основою для більшості рідких страв. Також юшкою називали і бульйони, заправлені картоплею, локшиною чи галушками. А ще таку ж саму назву мали овочеві й квасоляно-горохові супи. Найпопулярнішою була юшка з курятини з локшиною. На Середньому Подніпров'ї вона обов'язково входила до складу урочистих трапез. У наші дні ця назва залишилася переважно за відваром із риби, за рештою ж варіантів все активніше закріплюється назва суп.

Нижче даємо рецепти грибної, рибної та горохової, а також курячої юшки з локшиною.

Грибна юшка

Фото: Instagram/ana.zontar

Знадобиться:

печериці або гливи — 250 г

сушені білі гриби — 100 г

картопля — 4-5 шт.

морква — 1 шт.

ріпчаста цибуля — 1 шт.

борошно — 2 ст. л.

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

сметана, зелень — для подачі

Як готувати грибну юшку:

Сушені гриби замочити на ніч. Зранку добре відтиснути, нарізати, якщо вони цілі. Воду, в якій замочували гриби, процідити та перелити в каструлю. Додати чистої води, покласти гриби й поставити варитися. Довести до кипіння, прибрати піну. Зменшити вогонь, накрити кришкою та залишити варитися на 40 хвилин. Тим часом зробити засмажку. Моркву й цибулю почистити, свіжі гриби помити або краще почистити від землі щіточкою, бо інакше вони дадуть воду на пательню. Гриби нарізати великими шматками, моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нашаткувати. Викласти все на розігріту та змащену олією пательню та смажити, помішуючи, поки овочі не стануть м’якими та золотавими. Картоплю почистити, нарізати кубиками й додати в каструлю з грибами після того, як вони поваряться 40 хвилин на тихому вогні. Варити 15 хвилин, після чого додати обсмажені гриби з морквою та цибулею. Накрити кришкою, залишити варитися на повільному вогні ще 15 хвилин. Тим часом на сухій сковороді обсмажити борошно, постійно помішуючи, до світло-коричневого кольору. Додати це борошно в каструлю, добре перемішати, щоб не було грудочок. Посолити, поперчити, вимкнути вогонь і залишити трошки настоятися під кришкою. Подавати зі сметаною та дрібно посіченою зеленню.

Рибна юшка

Фото: Instagram/gatestecunadia

Знадобиться:

філе будь-якої риби (бажано не дуже кістлявої)) — 500–600 г

картопля — 5-6 шт.

ріпчаста цибуля — 1 шт.

морква (велика) — 1 шт.

олія — для смаження

лавровий лист — 2 шт.

сіль, перець — на смак

свіжий кріп — для подачі

лимон — для подачі

Як готувати рибну юшку:

Картоплю помити, почистити, порізати шматочками. Якщо у вас дрібна молода картопля, її можна розрізати навпіл і готувати просто зі шкіркою. Викласти в каструлю, залити водою або бульйоном, довести до кипіння. Коли почне кипіти, зменшити вогонь, накрити кришкою і залишити варитися на 15 хвилин. Тим часом цибулю та моркву почистити. Цибулю дрібно нашаткувати, моркву натерти на тертці. Викласти все в розігріту та змащену олією пательню та смажити, постійно помішуючи, поки овочі не стануть м’якими. Філе риби помити, обсушити паперовими рушниками. Якщо філе на шкірі, зрізати її. Рибу нарізати кубиками та викласти в каструлю до картоплі. Додати сіль і перець, залишити варитися на середньому вогні хвилин на 20. Додати обсмажені овочі та лавровий лист і варити все разом ще 10-15 хвилин. Подавати з дрібно нарізаним свіжим кропом і скибками лимона, з яких за бажанням можна вичавити сік у суп.

Куряча юшка з вермішеллю

Фото: Іnstagram/testkitchen

Знадобиться:

куряче філе — 1 шт.

морква — 1 шт.

невелика картопля — 2 шт.

вермішель — 3 ст. л.

лавровий лист — 1 шт.

сіль, перець — на смак

зелень — для подачі

Як готувати курячу юшку з вермішеллю

Моркву почистити, порізати шматочками — кубиками, півкільцями або соломкою. Скласти в каструлю, додати куряче філе, залити водою і довести до кипіння. ‘Потім зменшити вогонь і варити 20 хвилин. За 20 хвилин додати чищену й порізану невеликми кубиками картоплю. Варити ще 20 хвилин, поки курка не стане м’якою. Готову курку дістати, розібрати на волокна та повернути в каструлю разом з вермішеллю та лавровим листям. Посолити й поперчити, варити, поки вермішель не буде готова. Перед подачею скуштувати на смак, за необхідності додати ще солі й перцю. Подавати зі свіжою дрібно січеною зеленню.

Горохова юшка

Фото: Instagram/wykadrowanesmaki

Знадобиться:

сухий горох — 1 склянка

картопля — 3 шт.

ріпчаста цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

мисливські ковбаски — 2-3 шт.

лавровий лист — 2 шт.

олія — 1 ст. л.

вода — 3 л

сіль, перець — на смак

свіжа зелень — для подачі

Як готувати горохову юшку

Горох залити холодною водою і залишити на 1 годину. Потім злити воду, залити трьома літрами свіжої води і варити на повільному вогні 1 годину. Овочі помити й почистити. Картоплю нарізати невеликими кубиками, моркву — півкільцями. Покласти картоплю з морквою в каструлю з горохом і варити все разом 15 хвилин. Цибулю почистити й дрібно нашаткувати. Мисливські ковбаски нарізати кружальцями або кубиками. Викласти на трошки змащену олією пательню та смажити цибулю з ковбасками до апетитного золотавого кольору. Додати в суп цибулю з ковбасками, лавровий лист, сіль і перець. Варити все разом на сильному вогні 5-7 хвилин. Подавати горохову юшку з грінками або сухариками, присипавши суп дрібно січеною зеленню.

Крупник

Фото: Іnstagram/melissa.hemsley

Крупник — ще одна важлива перша страва в українській кухні. По факту це та ж сама юшка, тільки з додаванням крупи. Якої саме — вирішувати вам. Українці в давнину готували цю страву як з гречаною, так і з перловою, пшеничною або кукурудзяною крупою, а для калорійності додавали картоплю. Заправляли смаженою на олії чи салі цибулею, для смаку клали коріння моркви, петрушки, пастернаку, зелень кропу й петрушки, по можливості додавали перець. А от варили крупник або на воді, або на м'ясній юшці — тут усе залежно від сезону й достатку господаря. Ми пропонуємо приготувати гречаний крупник, проте за такою ж самою схемою замість гречки ви можете покласти в суп перловку або пшоно.

Знадобиться:

куряче філе — 400 г

картопля — 3 шт.

гречана крупа — 100 г

морква — 1 шт.

порей — 1/3 шт.

олія — для смаження

лавровий лист — 1 шт.

сіль, перець — на смак

зелень — для подачі

Як готувати крупник

М’ясо помити, скласти в каструлю з холодною водою, посолити і поставити варитися на 40 хвилин. Коли курка стане м'якою, дістати її з бульйону та розібрати на волокна чи порізати шматочками. Та повернути в каструлю. Цибулю порей добре помити, нарізати кільцями та обсмажити в олії до м'якості. Картоплю й моркву почистити. Картоплю порізати кубиками, моркву нарізати довільно — кружальцями, кубиками або соломкою. Додати в каструлю з куркою разом зі смаженим пореєм. Варити все 10 хвилин. Потім додати промиту гречку та варити все разом ще 15-20 хвилин. Наприкінці додати лавровий лист, спеції, сіль, перець та прокип’ятити кілька хвилин. Подавати гарячим, присипавши свіжою зеленню.

Бограч

Фото: Instagram/chilipeppermadness

Бограч взагалі-то угорська національна страва, проте цей суп також асоціюється і з українським Закарпаттям, в цій області ви не знайдете жодного ресторану, де б не було бограча в меню. Та й в інших регіонах бограч також дуже популярний в холодну пору року. Воно і не дивно: густий, наваристий, з щедрою порцією м’яса, цей суп дуже зігріває взимку. Єдиного рецепта бограча, як і рецепта борщу чи капусняка, не існує. Але є два складники, які обов’язково треба додавати в бограч: багато м’яса і багато паприки.

Знадобиться:

яловичина — 1 кг

сало — 80 г

вода — 2 л

картопля — 1 кг

помідори — 2 шт.

ріпчаста цибуля — 2 шт.

солодкий перець — 2 шт.

морква — 1 шт.

паприка мелена — 1 ст. л.

часник — 2 зубчики

сіль, перець, кмин — на смак

Як готувати бограч

Сало дрібно нарізати, викласти в розігріту сковорідку та смажити, не виділиться жир. Цибулю почистити і подрібнити, підсмажити до золотавого кольору в розтопленому жирі. Додати паприку, перемішати. М’ясо нарізати кубиками 2 см і також додати на пательню. Почистити й нарізати кубиками картоплю і моркву, також подрібнити томати, перець і часник. Коли м’ясо схопиться, додати картоплю з морквою, часник, кмин. Додати трохи води та зменшити вогонь, щоб страва тушкувалася. Тушкувати все разом хвилин десять. Потім додати нарізані томати й перець, посолити й поперчити. Додати води, довести страву до кипіння, потім зменшити вогонь і готувати під кришкою близько 30 хвилин. Готовність перевіряти по м’ясу, воно має бути м’яким.