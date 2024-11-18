Не тільки борщ: 7 смачних супів української кухні
Борщ — перше, що спадає на думку, коли мова йде про українські супи. Червоний і зелений, гарячий і холодний — борщ, без сумніву, всьому голова. Але ним одним перші страви в нашій країні не обмежуються. Зібрали для вас добірку традиційних супів української кухні — смачні й наваристі, вони чудово зігріють вас у холодну осінню днину.
Якщо ж ви хочете приготувати європейські супи, радимо добірку перших страв від італійського шефа Марко Черветті — від легкого сирного супу до суперситного смаженого супу з азійськими нотками.
Капусняк
Капусняк — важлива страва української кухні, мабуть, друга після борщу. І варіантів його приготування існує теж не менше, ніж в борщу. Інгредієнти можуть варіюватися залежно від регіону, капусняк може бути як м’ясним, так і вегетаріанським, грибним або рибним. Але в будь-якому разі треба додавати квашену капусту, адже саме вона надає страві особливого кислого смаку. А щоб капусняк вийшов не надто солоним, солити страву треба тільки після того, як додасте квашену капусту, трошки проварите її та скуштуєте страву на смак.
Знадобиться:
- квашена капуста — 400 г
- нежирна свинина — 500 г
- картопля — 2 шт.
- корінь петрушки — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- пшоно — 60 г
- ріпчаста цибуля — 1 шт. (велика)
- олія — для смаження
- сіль, перець — на смак
Як готувати капусняк
- М'ясо порізати великими кубиками, скласти в каструлю. Корінь петрушки почистити та додати в каструлю з м’ясом. Залити водою, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і варити близько 45 хвилин.
- Моркву й цибулю почистити. Цибулю дрібно нашаткувати, моркву натерти на терці. Обсмажити в олії на сковороді, поки овочі не стануть м’якими і помірно золотавими.
- Картоплю почистити й додати в каструлю з м'ясом цілою. Також додати промите кілька разів у воді пшоно та квашену капусту (якщо у вас великі шматочки, треба попередньо її посікти).
- Варити все на середньому вогні близько 15 хвилин. Коли картопля звариться, дістати її виделкою в окрему миску та розтовкти товкачиком у пюре. Корінь петрушки теж витягнути й викинути, він нам більше не треба.
- Повернути картопляне пюре назад у каструлю, додати засмажку з цибулі та моркви. Варити на повільному вогні ще на 10-15 хвилин, потім скуштувати на смак і за необхідності посолити й поперчити капусняк. Перед подачею залишити страву на вимкненій плиті хвилин на 10-20, щоб капусняк настоявся.
Юшки
Юшками з давніх-давен в Україні називалися м'ясні й рибні відвари (тобто бульйони), які були основою для більшості рідких страв. Також юшкою називали і бульйони, заправлені картоплею, локшиною чи галушками. А ще таку ж саму назву мали овочеві й квасоляно-горохові супи. Найпопулярнішою була юшка з курятини з локшиною. На Середньому Подніпров'ї вона обов'язково входила до складу урочистих трапез. У наші дні ця назва залишилася переважно за відваром із риби, за рештою ж варіантів все активніше закріплюється назва суп.
Нижче даємо рецепти грибної, рибної та горохової, а також курячої юшки з локшиною.
Грибна юшка
Знадобиться:
- печериці або гливи — 250 г
- сушені білі гриби — 100 г
- картопля — 4-5 шт.
- морква — 1 шт.
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- борошно — 2 ст. л.
- олія — для смаження
- сіль, перець — на смак
- сметана, зелень — для подачі
Як готувати грибну юшку:
- Сушені гриби замочити на ніч. Зранку добре відтиснути, нарізати, якщо вони цілі. Воду, в якій замочували гриби, процідити та перелити в каструлю.
- Додати чистої води, покласти гриби й поставити варитися. Довести до кипіння, прибрати піну. Зменшити вогонь, накрити кришкою та залишити варитися на 40 хвилин.
- Тим часом зробити засмажку. Моркву й цибулю почистити, свіжі гриби помити або краще почистити від землі щіточкою, бо інакше вони дадуть воду на пательню.
- Гриби нарізати великими шматками, моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нашаткувати. Викласти все на розігріту та змащену олією пательню та смажити, помішуючи, поки овочі не стануть м’якими та золотавими.
- Картоплю почистити, нарізати кубиками й додати в каструлю з грибами після того, як вони поваряться 40 хвилин на тихому вогні. Варити 15 хвилин, після чого додати обсмажені гриби з морквою та цибулею. Накрити кришкою, залишити варитися на повільному вогні ще 15 хвилин.
- Тим часом на сухій сковороді обсмажити борошно, постійно помішуючи, до світло-коричневого кольору. Додати це борошно в каструлю, добре перемішати, щоб не було грудочок. Посолити, поперчити, вимкнути вогонь і залишити трошки настоятися під кришкою. Подавати зі сметаною та дрібно посіченою зеленню.
Рибна юшка
Знадобиться:
- філе будь-якої риби (бажано не дуже кістлявої)) — 500–600 г
- картопля — 5-6 шт.
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- морква (велика) — 1 шт.
- олія — для смаження
- лавровий лист — 2 шт.
- сіль, перець — на смак
- свіжий кріп — для подачі
- лимон — для подачі
Як готувати рибну юшку:
- Картоплю помити, почистити, порізати шматочками. Якщо у вас дрібна молода картопля, її можна розрізати навпіл і готувати просто зі шкіркою. Викласти в каструлю, залити водою або бульйоном, довести до кипіння. Коли почне кипіти, зменшити вогонь, накрити кришкою і залишити варитися на 15 хвилин.
- Тим часом цибулю та моркву почистити. Цибулю дрібно нашаткувати, моркву натерти на тертці. Викласти все в розігріту та змащену олією пательню та смажити, постійно помішуючи, поки овочі не стануть м’якими.
- Філе риби помити, обсушити паперовими рушниками. Якщо філе на шкірі, зрізати її. Рибу нарізати кубиками та викласти в каструлю до картоплі. Додати сіль і перець, залишити варитися на середньому вогні хвилин на 20.
- Додати обсмажені овочі та лавровий лист і варити все разом ще 10-15 хвилин. Подавати з дрібно нарізаним свіжим кропом і скибками лимона, з яких за бажанням можна вичавити сік у суп.
Куряча юшка з вермішеллю
Знадобиться:
- куряче філе — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- невелика картопля — 2 шт.
- вермішель — 3 ст. л.
- лавровий лист — 1 шт.
- сіль, перець — на смак
- зелень — для подачі
Як готувати курячу юшку з вермішеллю
- Моркву почистити, порізати шматочками — кубиками, півкільцями або соломкою. Скласти в каструлю, додати куряче філе, залити водою і довести до кипіння. ‘Потім зменшити вогонь і варити 20 хвилин.
- За 20 хвилин додати чищену й порізану невеликми кубиками картоплю. Варити ще 20 хвилин, поки курка не стане м’якою.
- Готову курку дістати, розібрати на волокна та повернути в каструлю разом з вермішеллю та лавровим листям. Посолити й поперчити, варити, поки вермішель не буде готова.
- Перед подачею скуштувати на смак, за необхідності додати ще солі й перцю. Подавати зі свіжою дрібно січеною зеленню.
Горохова юшка
Знадобиться:
- сухий горох — 1 склянка
- картопля — 3 шт.
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- мисливські ковбаски — 2-3 шт.
- лавровий лист — 2 шт.
- олія — 1 ст. л.
- вода — 3 л
- сіль, перець — на смак
- свіжа зелень — для подачі
Як готувати горохову юшку
- Горох залити холодною водою і залишити на 1 годину. Потім злити воду, залити трьома літрами свіжої води і варити на повільному вогні 1 годину.
- Овочі помити й почистити. Картоплю нарізати невеликими кубиками, моркву — півкільцями. Покласти картоплю з морквою в каструлю з горохом і варити все разом 15 хвилин.
- Цибулю почистити й дрібно нашаткувати. Мисливські ковбаски нарізати кружальцями або кубиками. Викласти на трошки змащену олією пательню та смажити цибулю з ковбасками до апетитного золотавого кольору.
- Додати в суп цибулю з ковбасками, лавровий лист, сіль і перець. Варити все разом на сильному вогні 5-7 хвилин.
- Подавати горохову юшку з грінками або сухариками, присипавши суп дрібно січеною зеленню.
Крупник
Крупник — ще одна важлива перша страва в українській кухні. По факту це та ж сама юшка, тільки з додаванням крупи. Якої саме — вирішувати вам. Українці в давнину готували цю страву як з гречаною, так і з перловою, пшеничною або кукурудзяною крупою, а для калорійності додавали картоплю. Заправляли смаженою на олії чи салі цибулею, для смаку клали коріння моркви, петрушки, пастернаку, зелень кропу й петрушки, по можливості додавали перець. А от варили крупник або на воді, або на м'ясній юшці — тут усе залежно від сезону й достатку господаря. Ми пропонуємо приготувати гречаний крупник, проте за такою ж самою схемою замість гречки ви можете покласти в суп перловку або пшоно.
Знадобиться:
- куряче філе — 400 г
- картопля — 3 шт.
- гречана крупа — 100 г
- морква — 1 шт.
- порей — 1/3 шт.
- олія — для смаження
- лавровий лист — 1 шт.
- сіль, перець — на смак
- зелень — для подачі
Як готувати крупник
- М’ясо помити, скласти в каструлю з холодною водою, посолити і поставити варитися на 40 хвилин. Коли курка стане м'якою, дістати її з бульйону та розібрати на волокна чи порізати шматочками. Та повернути в каструлю.
- Цибулю порей добре помити, нарізати кільцями та обсмажити в олії до м'якості. Картоплю й моркву почистити. Картоплю порізати кубиками, моркву нарізати довільно — кружальцями, кубиками або соломкою. Додати в каструлю з куркою разом зі смаженим пореєм. Варити все 10 хвилин.
- Потім додати промиту гречку та варити все разом ще 15-20 хвилин. Наприкінці додати лавровий лист, спеції, сіль, перець та прокип’ятити кілька хвилин. Подавати гарячим, присипавши свіжою зеленню.
Бограч
Бограч взагалі-то угорська національна страва, проте цей суп також асоціюється і з українським Закарпаттям, в цій області ви не знайдете жодного ресторану, де б не було бограча в меню. Та й в інших регіонах бограч також дуже популярний в холодну пору року. Воно і не дивно: густий, наваристий, з щедрою порцією м’яса, цей суп дуже зігріває взимку. Єдиного рецепта бограча, як і рецепта борщу чи капусняка, не існує. Але є два складники, які обов’язково треба додавати в бограч: багато м’яса і багато паприки.
Знадобиться:
- яловичина — 1 кг
- сало — 80 г
- вода — 2 л
- картопля — 1 кг
- помідори — 2 шт.
- ріпчаста цибуля — 2 шт.
- солодкий перець — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- паприка мелена — 1 ст. л.
- часник — 2 зубчики
- сіль, перець, кмин — на смак
Як готувати бограч
- Сало дрібно нарізати, викласти в розігріту сковорідку та смажити, не виділиться жир.
- Цибулю почистити і подрібнити, підсмажити до золотавого кольору в розтопленому жирі. Додати паприку, перемішати.
- М’ясо нарізати кубиками 2 см і також додати на пательню. Почистити й нарізати кубиками картоплю і моркву, також подрібнити томати, перець і часник. Коли м’ясо схопиться, додати картоплю з морквою, часник, кмин.
- Додати трохи води та зменшити вогонь, щоб страва тушкувалася. Тушкувати все разом хвилин десять. Потім додати нарізані томати й перець, посолити й поперчити.
- Додати води, довести страву до кипіння, потім зменшити вогонь і готувати під кришкою близько 30 хвилин. Готовність перевіряти по м’ясу, воно має бути м’яким.
Фото на обкладинці: skinnytaste.com