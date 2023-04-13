В історичному центрі Києва зносять «будинок з мухами» XIX століття

У Києві зносять “будинок з мухами” XIX століття на Володимирській, 93. Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.
“Так, зараз будуть кримінальні справи і суди, але забудовники знають, що їм завжди і діляночку дадуть, і з усім допоможуть”, – зазначає Семенова.
Нагадаємо, що триповерхову будівлю XIX століття на Володимирській, 93 в Києві, відому своєю ліпниною з гіпертрофованими мухами, почали розбирати у червні 2021 року. Унікальна ліпнина була знищена незадовго до присвоєння споруді охоронного статусу.
Будинок розташований у межах історичного ареалу міста - будь-які архітектурні, будівельні тощо роботи тут мають узгоджуватися з Мінкультом.
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