В історичному центрі Києва зносять «будинок з мухами» XIX століття

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Марія Іващук
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У Києві зносять “будинок з мухами” XIX століття на Володимирській, 93. Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

“Так, зараз будуть кримінальні справи і суди, але забудовники знають, що їм завжди і діляночку дадуть, і з усім допоможуть”, – зазначає Семенова.

Нагадаємо, що триповерхову будівлю XIX століття на Володимирській, 93 в Києві, відому своєю ліпниною з гіпертрофованими мухами, почали розбирати у червні 2021 року. Унікальна ліпнина була знищена незадовго до присвоєння споруді охоронного статусу.

Будинок розташований у межах історичного ареалу міста - будь-які архітектурні, будівельні тощо роботи тут мають узгоджуватися з Мінкультом.

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Опубліковано: 13 квітня 2023
історичний ареал історична будівля
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