Навколо історичного “будинку з комахами” демонтували незаконний паркан

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Валерія Гуржий
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Департамент міського благоустрою КМДА демонтував незаконний паркан довкола пам’ятки на Володимирській, 93.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, на місце викликали поліцію.

Раніше ми писали, що департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93, де почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської.

Після приписів департаментів КМДА, у забудовника забрали техніку, а один з будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну.

Поруч із будинком, на вулиці Володимирська 95/42 розпочалося нове будівництво. Внаслідок робіт пам’ятка архітектури опинилася в аварійному стані.

Згодом стало відомо, що мешканці намагатися зупинити будівництво. Тоді жителям будинку запропонували викуп квартир за ціною нижчою за ринкову для того, щоб “знести будинок та збільшити площу будівництва”.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 25 квітня 2023
КМДА київ будівництво
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