Забудовник пропонував жителям “будинку з комахами” викупити квартири, щоб знести пам’ятку та збільшити площу будівництва

На вулиці Володимирська 95/42 розпочалося нове будівництво. Роботи відбуваються впритул до архітектурної пам’ятки – 130-річного будинку Марії Станіславської, відомого як “будинок з комахами”, що розташований на вулиці Володимирська, 93. Через що будинок опинився в аварійному стані.

Про це пише " Хмарочос ".

Місцева мешканка Ксенія Єфремова розповіла, що мешканцям на зустрічі з представниками забудовником обіцяли компенсувати пошкодження та зробити ремонти. Проте навесні забудовник почав бити палі, через що на стінах зсередини та ззовні з’явилися тріщини, також тріщини з’явилися на стелях.

Тоді мешканці стали намагатися зупинити будівництво, а на початку літа нібито домовилися із забудовником про викуп квартир. Мешканцям будинку запропонували ціну нижче ринкової для того, щоб «знести будинок та збільшити площу будівництва».

“Вони пообіцяли, що до 20 вересня закриють свої зобов’язання. Проте вже до 20 вересня вони передумали та заявили, що поки не готові викупити квартири”, – розповідає Ксенія.

Після цього забудовник продовжив будівельні роботи, а у мешканців будинку на Володимирській, 93 у квартирах стала тріскатися плитка, розходитися підлога, а кам’яні сходи в під’їзді почали хитатися і відійшли від міжповерхової платформи.

Тоді люди почали звертатися до правоохоронних органів та чиновників, але наразі зворотного зв’язку немає.

Жінка розповіла, що представник забудовника вийшов на зв’язок, вкотре пообіцявши компенсувати ремонт, на що люди не погодилися.

За словами юристів, дії забудовника – це умисне пошкодження чужого майна, що є кримінальною справою. Жителі будинку також підготували та направили претензію для того, щоб у разі чого через суд зупиняти будівництво.

Нещодавно, коли Ксенія була вдома, почалася активна фаза будівництва: будинок стало трясти, на її очах почала розтріскуватися плитка, а стеля – йти тріщинами.

За словам краєзнавця Антона Короба, будинок на Володимирській, 93 “зовні непоказний, але має унікальний інтер’єр. На плафоні парадних сходів зображено рослинний декор з гіпертрофованими комахами у стилі модерн. Хоча сам будинок споруджено раніше у останній третині XIX століття у цегляному стилі з елементами неоренесансу”.

Також з’явилося фото можливого варіанту майбутньої забудови. Поки невідомо, як саме виглядатиме споруда, через яку історичному будинку загрожує руйнування, адже на паспорті забудови відсутні будь-які зображення.

Раніше ми писали , що департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93, де почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської.

Фото: Олександр Біленко, Цегла