У КМДА вимагають припинити знесення «будинку з комахами», що має охоронний статус

Департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93.

Як повідомлялось раніше, там почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської , відомий як “будинок з комахами” або “будинок з мухами”, що занесений до переліку об’єктів культурної спадщини.

«07.04.2023 на об’єкті за адресою вул.Володимирська, 93 працівником Департаменту зафіксовано проведення будівельних робіт, наявність будівельних матеріалів, обладнання та техніки. Попри те, що науково-проєктна та/або проєктна документація по об’єкту за вказаною адресою Департаментом не погоджувалась, дозвіл на виконання робіт не надавався», – зазначили у Департаменті охорони культурної спадщини.

За результатами обстеження Департаментом направлено припис уповноваженому органу з утримання будинку - ОСББ «Володимирська, 93» щодо припинення будь-яких робіт, укладання охоронного договору та надання до Департаменту науково-проєктної документації на проведення реставраційно-реабілітаційних робіт;

Також надіслано заяву до поліції щодо порушення досудового розслідування.

Окрім того Департамент вимагає надати доступ до приміщень будинку з метої їх обстеження та ознайомленням зі станом зберігання, характером та способом використання.

В той же час активіст Дмитро Перов з місця подій інформує , що поліція декілька годин не може потрапити на будмайданчик, де розбирають пам’ятку архітектури.

Будинок Марії Станіславської побудований у 1893 році. У 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок до Переліку пам’яток Києва. У 2022 році Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив будинок цього статусу, однак рішення у справі 640/22099/21 так і не вступило в дію, зазначає активіст Дмитро Перов.

Будинок розташований у межах історичного ареалу міста - будь-які архітектурні, будівельні тощо роботи тут мають узгоджуватися з Мінкультом.

Раніше ми писали, що в Пущі-Водиці вдруге горіла старовинна дача. Поряд із нею хочуть збудувати ЖК.

Фото: Дмитро Перов



