Після вилучення техніки історичний “будинок з комахами” продовжують розбирати вручну

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Валерія Гуржий
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У Києві 130-річний будинок Марії Станіславської, відомий як “будинок з комахами”, що розташований на вулиці Володимирська, 93, продовжують розбирати вручну після вилучення техніки.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він розповідає, що будівельник Микола вже тиждень розбирає пам’ятку архітектури.

За словами активіста, чоловік почав працювати на будівництві ще 11 квітня, але 20 числа після приписів Департаментів КМДА у Миколи забрали техніку. З того часу і по сьогодні йому доводиться працювати вручну. Розбирає історичну пам’ятку Микола вдень і вночі та навіть на вихідних.

Зараз його не може зупинити ані Національна поліція України, ані Київська міська прокуратура.

Раніше ми писали, що департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93, де почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської.

Поруч із будинком, на вулиці Володимирська 95/42 розпочалося нове будівництво. Внаслідок робіт пам’ятка архітектури опинилася в аварійному стані.

Згодом стало відомо, що мешканці намагатися зупинити будівництво. Тоді жителям будинку запропонували викуп квартир за ціною нижчою за ринкову для того, щоб “знести будинок та збільшити площу будівництва”.

Фото: “Цегла

Опубліковано: 25 квітня 2023
київ історична будівля будівництво
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