Від метро «Харківська» до вулиці Володимирської: у Києві запускають новий автобусний маршрут

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Ірина Маймур
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10 червня в столиці запустять новий автобусний рейс № 109 для вивчення пасажиропотоку.

Він курсуватиме зі станції метро «Харківська» до вулиці Володимирської, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

Автобуси № 109 їздитимуть за маршрутом:

  • вулиця Братства Тарасівців — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Тростянецька — вулиця Анни Ахматової — Дніпровська набережна — міст імені Є. О. Патона — бульвар Миколи Міхновського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського — вулиця Володимирська — бульвар Тараса Шевченка;
  • (у зворотному напрямку) бульвар Тараса Шевченка — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — бульвар Миколи Міхновського — міст імені Є. О. Патона — Дніпровська набережна — вулиця Анни Ахматової — вулиця Тростянецька — вулиця Архітектора Вербицького — вулиця Братства Тарасівців.

Водночас у спільноті «Пасажири Києва» зазначають, що в пропозиціях Світового Банку 2016 року, обов’язкових до реалізації, такого маршруту немає. Однак є ще 10 невпроваджених маршрутів, які давно треба запустити. Але натомість у Києві з’являються такі автобуси «для вивчення пасажиропотоку», обурюються активісти.

Фото: КМДА

Опубліковано: 09 червня 2023
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