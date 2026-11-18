Десять країн ЄС на чолі з Польщею закликали Єврокомісію не допустити Росію до Венеційської архітектурної бієнале 2027 року. Вони вважають, що повернення РФ на міжнародні культурні майданчики сприяє нормалізації її війни проти України. Про це пише Rapporteur.

Ініціативу Польщі підтримали Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва та Швеція. Країни закликали Єврокомісію докласти додаткових зусиль, щоб запобігти участі Росії у виставці.

«Не повинно бути місця для нормалізації участі Росії в міжнародних спортивних і культурних заходах, доки в Україні не буде досягнуто справедливого й тривалого миру», — йдеться у зверненні.

Документ підготували напередодні зустрічі міністрів культури країн ЄС, запланованої на 19 листопада.

У 2026 році Росія повернулася на Венеційську мистецьку бієнале вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це рішення викликало протести України та низки європейських країн.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна закликали організаторів не допускати Росію до виставки. Вони наголосили, що міжнародний мистецький майданчик не повинен використовуватися для виправдання російської агресії.

У липні Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) припинило грант у розмірі €2 мільйонів для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону. Згодом організатори заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

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Наступна Венеційська архітектурна бієнале проходитиме з 8 травня до 21 листопада 2027 року. Чи братиме в ній участь Росія, поки невідомо.

Україну на виставці представить проєкт «КО-ХАТИ. Море питань» від громадської організації «МЕТАЛАБ». В його основу ліг досвід ініціативи КО-ХАТИ, яка з 2022 року переоблаштовує занедбані будівлі на житло для людей, що втратили домівки через війну. Зокрема, у Калуші команда перетворила колишній дитячий садок на житло для понад 100 переселенців.

Візуалізація: Український інститут

Український павільйон оформлять як мілку водойму з відеоінсталяціями режисерки Надії Парфан про повсякденне життя мешканців у Калуші. Через цю експозицію автори порушать питання, чи може архітектура під час війни забезпечувати людям не тільки житло й безпеку, а й умови для відпочинку, радості та повноцінного життя.