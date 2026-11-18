У Львові планують створити «дощовий бульвар» на вулиці Левицького. Там хочуть облаштувати дощові сади, біоканави та водопроникне покриття, які допомагатимуть затримувати дощову воду й зменшувати навантаження на міську каналізацію під час злив. Про це повідомило Львівське бюро євроінтеграції. Його проєкт відібрали до європейської програми URBACT Accelerator.

Дощові сади — це спеціальні озеленені ділянки, які збиратимуть воду й поступово поглинатимуть її в ґрунт. Біоканави — заглиблення з рослинами, що затримуватимуть і природним способом очищуватимуть опади. Також планують використати покриття, крізь яке дощова вода зможе просочуватися в землю.

Проєкт ґрунтується на концепції Sponge City — «міста-губки». Її принцип полягає в тому, щоб дощова вода затримувалася в зелених зонах і поступово проникала в ґрунт, а не одразу потрапляла до каналізації. Це має зменшити ризик підтоплень під час сильних злив.

Вулицю Левицького обрали, оскільки раніше вздовж неї протікав потік Пасіка. Тут місто хоче перевірити, як природні способи управління дощовою водою можна впроваджувати в історичній частині Львова.

Крім того, вулиця розташована в межах медично-освітнього кварталу, де розвивають медичну інфраструктуру, безбар'єрність і громадські простори.

«Ми хочемо, щоб кліматична адаптація також стала частиною цього оновлення», — зазначила очільниця Львівського бюро євроінтеграції Юлія Катинська.

Львів увійшов до числа міст, відібраних до програми URBACT Accelerator. Протягом 18 місяців місто співпрацюватиме з європейськими експертами над розробкою та технічною підготовкою проєкту. До роботи планують залучити архітекторів, екологів, міські служби, комунальні підприємства та мешканців.

У результаті місто планує отримати готове до реалізації рішення для вулиці Левицького. Напрацьований досвід хочуть використовувати й під час реконструкції інших вулиць Львова.

Наразі триває підготовчий етап. Коли саме можуть розпочатися будівельні роботи, поки невідомо.