У травні 2026 року мережа супермаркетів VARUS, благодійний фонд Happy Paw та компанія Purina запустили спільну ініціативу зі збору допомоги для безпритульних тварин. Сьогодні проєкт налічує «Пухнасті бокси» у 54 супермаркетах VARUS у 12 містах України.

Клієнти супермаркетів можуть придбати вологий чи сухий корм, а також смаколики від Purina та залишити їх у спеціальних «Пухнастих боксах», які розташовані у відповідних зонах супермаркетів.

Усю зібрану допомогу передають безпосередньо місцевим притулкам-партнерам фонду Happy Paw, де утримують тварин, зокрема евакуйованих із зони бойових дій. Обличчями проєкту та самих боксів стали кішка Шкварка і собака Валя з притулку «Бест Френдз» на Київщині.

Перші результати ініціативи вже демонструють її ефективність: з початку червня 2026 року покупці мережі VARUS передали вже понад 905 кг корму для тварин із притулків.

Дізнатися більше про ініціативу та знайти найближчий «Пухнастий бокс» можна на офіційній сторінці проєкту за посиланням.

Допомогу з боксів отримуватимуть такі організації: БО «ЦСА „Гостомельський притулок для тварин“», ГО «Даруючи надію», ГО «Анімал СОС Одеса», БО «БФ „Котофеї“», БО «БФ „Дім врятованих тварин „Фея“», ГО «Улюблені тварини», ГО «Розбуди своє серце», Дніпровська міська ГО захисту тварин «Вірність», ГО «Вікно в життя», ГО «Кращий друг», БО «БФ „Манана“», БО ВОБФЗТ «Планета», ГО «Зоодопомога».

Долучитися до ініціативи просто — достатньо під час наступного шопінгу в одному з супермаркетів VARUS залишити у «Пухнастому боксі» пачку корму для тварин, які цього потребують.