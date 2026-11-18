Американська компанія The Criterion Collection випустила фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у форматах 4K UHD та Blu-ray.

Видання вийшло 17 листопада. Фільм представили у відреставрованій 4K-версії з оригінальною українською звуковою доріжкою та новими англійськими субтитрами.

Реставрацію завершили ще 2024 року в італійській лабораторії L’Immagine Ritrovata. Над нею працювали World Cinema Project фонду The Film Foundation та Cineteca di Bologna у співпраці з кіностудією Довженка та Довженко-Центром. Для відновлення використали 35-міліметрову кінокопію, яку відсканували у форматі 4K у Варшаві.

Серед додаткових матеріалів — відеовступ засновника World Cinema Project Мартіна Скорсезе, нове інтерв'ю Лариси Кадочникової, яка зіграла Марічку, та аудіокоментар історика Джошуа Ферста.

Також до видання увійшли документальний фільм Алі Хамраєва «Бузковий вітер Параджанова» (2025), експериментальна короткометражка Мартіроса Вартанова Shadowsur (2026) та есе кінокритикині Кармен Ґрей. Нову обкладинку створив дизайнер Джейсон Гарді.

«Тіні забутих предків» — фільм Сергія Параджанова 1965 року, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка за однойменною повістю Михайла Коцюбинського. Стрічка розповідає історію кохання гуцулів Івана Палійчука та Марічки Гутенюк, чиї родини ворогують між собою.

Головні ролі виконали Іван Миколайчук і Лариса Кадочникова. Оператором фільму був Юрій Іллєнко, а музику написав Мирослав Скорик.

Спеціальне видання можна придбати на сайті Criterion Collection. Комплект із двох дисків 4K UHD та Blu-ray коштує $39,96, окреме видання на Blu-ray — $31,96.