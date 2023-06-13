У Києві відновлює роботу тролейбус між Троєщиною та Оболонню і змінюються деякі маршрути

З 14 червня відновлює роботу тролейбусний маршрут № 47 з вулиці Милославської до станції метро «Мінська».

Натомість тимчасовий автобусний маршрут № 47-ТР закриють, повідомляє КМДА.

Також від 14 червня і до 1 серпня закриють рух тролейбусів маршрутів №№ 32, 44 та організують рух тимчасових автобусних маршрутів загального користування № 32-ТР «Вул. Північна — вул. Сошенка», № 44-ТР «Вул. Північна — просп. Степана Бандери».

Рух тролейбусів маршрутів №№ 24, 36 організують відповідно від просп. Свободи та вул. Чорнобильської до вул. Левка Лук’яненка за власними маршрутами, далі — просп. Володимира Івасюка — вул. Олександра Архипенка (у зворотному напрямку вул. Йорданська — вул. Героїв Полку Азов).

Це пов’язане з капітальним ремонтом просп. Володимира Івасюка на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Північної із 14 червня до 1 серпня.

Фото: NV.uа