У Києві запустили три нові автобусні маршрути та один тролейбусний

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Ірина Маймур
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У столиці запрацювали три нові автобусні маршрути та один тролейбусний.

Про це повідомив «Вечірньому Києву» директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Зокрема, нові маршрути автобусів з’явилися на таких трьох напрямках: № 25 — від станції «Київ-Волинський» до Національного музею історії України в Другій світовій війні, № 38 — від вулиці Метрологічна до станції метро «Деміївська», № 44 — від вулиці Милославська до залізничної платформи «Лівий берег».

Також запрацював новий тролейбусний маршрут № 36. Він курсує від вулиці Північної до Чорнобильської.

Фото: КМДА

Опубліковано: 14 червня 2023
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