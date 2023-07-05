Забудовник «Ковальська» подав до суду на активіста через інформацію про знесення садиби на Жилянській

Забудовник «Ковальська» подав у суд на столичного пам’яткоохоронця Дмитра Перова. Позов стосується будівництва на вулиці Жилянській, 47.

Про це активіст повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Забудовник вважає, що будівля 1860-х років, що є останнім зразком ранньої забудови вулиці Жилянської, не мала ніякої цінності, зазначає Перов.

У зв’язку з позовом активіст збирає кошти на послуги адвоката.

Так виглядала садиба до знесення

У компанії «Ковальська» заявили, що «неправдиві маніпулятивні заяви громадянина Перова завдали шкоди діловій репутації, тому компанія вимагатиме від відповідача спростування».

«Низка ЗМІ опублікувала викривлену й неправдиву інформацію стосовно споруди на вулиці Жилянська 47, яка знаходиться на території майбутнього NUVO Business Park», — повідомили в «Ковальська» виданню «Хмарочос».

У червні садибу знесли повністю

Редакція БЖ зверталася до компанії «Ковальська» за коментарем щодо законності знесення садиби. Забудовник відповів, що інформація в нашій новині не відповідає дійсності. Через це компанія вимагає видалити новину, у протилежному разі вони подаватимуть позов до суду.

«З огляду на принципи журналістської етики та право групи «Ковальська» на захист честі, гідності, ділової репутації, закликаємо редакцію видалити публікацію, що вводить читачів в оману щодо дій групи «Ковальська». В іншому випадку ваше медіа може стати співвідповідачем у справі громадянина Перова Дмитра Анатолійовича, чий наклеп призвів до завдання шкоди нашій діловій репутації», — йдеться в листі.

Свою позицію по суті і відповідні документи компанія не надала. Так само редакція не отримала відповіді, яка саме інформація на нашому сайті, на думку «Ковальська», не відповідає дійсності.

Як Перов повідомляв раніше, будинок-садиба на Жилянській, 47 — це один із найстаріших прикладів забудови вулиці.

У червні будинок почали розбирати і знесли. На місці садиби 19 століття планують звести багатофункціональний комплекс Nuvo Business Park.

Вже після знесення Департамент культурної спадщини КМДА повідомив, що будинок на Жилянській, 47 належав до рядової забудови. Він не має яскраво виражених архітектурних стильових ознак та відповідного декоративного оформлення.

Як повідомляють краєзнавці, будинок є найстарішим прикладом забудови вулиці, який зберігся до сьогодні. Імовірно, садибу на звели у 1860-х роках, й вона належала до території пивного заводу Йосифа Бродського. Краєзнавці зазначають, що споруду могли використовувати як місце для проживання працівників.

У радянські часи це була територія молокозаводу на Жилянській, зокрема тут розміщувалася адміністрація підприємства. Після розпаду срср завод приватизували, він отримав нову назву ВАТ «Райдуга». У 1999 році завод викупили і назвали ЗАТ «Перший Київський молочний завод». З жовтня 2007 року завод перенесли в інше місце, а земельну ділянку за адресою вулиця Жилянська, 47 віддали під житлово-офісну забудову.

У 2021 році Київрада проголосувала за організаційні заходи щодо збереження київських історичних будівель ХІХ-ХХ століття, яким може загрожувати знищення або пошкодження. У цьому списку є будинок по вулиці Жилянській, 47. У документі йдеться про рекомендації для власників утриматись від проведення робіт на цих ділянках.

Фото: Дмитро Перов, «Ковальська»