Знесений будинок на Жилянській належав до рядової забудови і не мав жодної цінності — КМДА

Будинок-садиба на вулиці Жилянській, 47 належав до рядової забудови. Він не має яскраво виражених архітектурних стильових ознак та відповідного декоративного оформлення.

Про це повідомив Департамент культурної спадщини КМДА на запит видання «Твоє місто».

Як повідомляв активіст Дмитро Перов, у 2021 споруду внесли до т.зв. «Списку Кличка по культурній спадщині». Тоді в протихід рішенню РНБО мер сформував список 100 цінних історичних будівель, а Київська міська рада наклала мораторій на їхній демонтаж або перебудову. До цього списку потрапила й садиба на Жилянській як один із найстаріших прикладів забудови вулиці.

У Департаменті культурної спадщини підтвердили, що будинок внесли до переліку об’єктів ХІХ-XX ст. (історичні будівлі), яким може загрожувати знищення або пошкодження (затвердженого рішенням Київської міської ради від 31.08.2021 No 2180/2221).

У 2021 році Департамент опрацьовував затверджений перелік об’єктів. Фахівці виїздили для фактичного огляду запропонованих об’єктів та їхньої фотофіксацїї. За первинним візуальним оглядом будівлі на вулиці Жилянська, 47 було встановлено, що споруда належить до рядової забудови, не має яскраво виражених архітектурних стильових ознак та відповідного декоративного оформлення.

Також споруда не увійшла до енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України».

Громадськість надавала пропозиції до переліку по будинку № 47 на Жилянській. Однак жодних матеріалів, які б підтверджували архітектурну або історичну цінність об’єкта, ініціатори не надали.

Водночас у Департаменті зауважили, що садиба на вулиці Жилянській, 47 розташована в межах Центрального історичного ареалу. Із ними не погоджували проєктну документацію на будівництво за зазначеною адресою.

Через це КМДА підготувало лист до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання інформації стосовно погодження науково-проєктної або проєктної документації на містобудівні перетворення за адресою: вул. Жилянська, 47.

Як повідомляють краєзнавці, будинок є найстарішим прикладом забудови вулиці, який зберігся до сьогодні. Імовірно, садибу звели у 1860-х роках, й вона належала до території пивного заводу Йосифа Бродського. Краєзнавці зазначаються, що споруду могли використовувати як місце для проживання працівників.

У радянські часи це була територія молокозаводу на Жилянській, зокрема тут розміщувалася адміністрація підприємства. Після розпаду срср завод приватизували, він отримав нову назву ВАТ «Райдуга». У 1999 році завод викупили і назвали ЗАТ «Перший Київський молочний завод». З жовтня 2007 року завод перенесли в інше місце, а земельну ділянку за адресою вулиця Жилянська, 47 віддали під житлово-офісну забудову.

Згодом стало відомо, що там хочуть побудувати бізнес-парк Nuvo Business Park. Комплекс буде складатися з семи технологічних будівель.

Фото: Дмитро Перов