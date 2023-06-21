Забудовник зніс будинок-садибу 1860 року на Жилянській

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Ірина Маймур
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Забудовник зніс одноповерховий будинок-садибу 1860 року на вулиці Жилянській.

Про це повідомив столичний активіст Дмитро Перов.

«Забудовник Ковальська самовільно зносить найстарішу будівлю вул. Жилянська (одноповерховий будинок 1860-х рр. під № 47)», — повідомив він.

За словами активіста, на місці будівлі компанія «Ковальська» планує спорудити багатофункціональний комплекс «Nuvo» площею понад 80 тис. кв.м.

Зранку 21 червня забудовник продовжує знесення майже знищеної будівлі, повідомляють активісти. На місце приїхала поліція, однак зупинити техніку або ж хоча б потрапити на територію вона не змогла.

У 2021 споруду внесли до т.зв. «Списку Кличка по культурній спадщині». Тоді в протихід рішенню РНБО мер сформував список 100 цінних історичних будівель, а Київська міська рада наклала мораторій на їхній демонтаж або перебудову.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 21 червня 2023
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