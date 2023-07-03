Київські активісти почали відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці

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Ірина Маймур
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Київські активісти розпочали роботи з відновлення пам’ятки архітектури в Пущі-Водиці — дачі Едуарда Брадтмана.

Про це повідомив співзасновник пам’яткоохоронного хабу «Цегла» Дмитро Перов.

Наразі активісти вже розчистили територію від чагарнику й почали розбирати завали та розподіляти уламки на побутове сміття, невідновні рештки й елементи, що підлягають реставрації.

Дослідження пам’ятки показало, що вона складена, зокрема, із цегли Якова Бернера — відомого київського виробника цегли межі минулого та позаминулого століть.

Далі активісти планують завершити розбір завалів і розпочати монтаж захисного накриття. Воно убезпечить пам’ятку від потрапляння атмосферних опадів і подальших руйнувань.

Нагадаємо, що в червні Київрада підтримала петицію із закликом повернути в державну власність і відновити дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 03 липня 2023
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