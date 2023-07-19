Київ отримає 25 автобусів від Братислави

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Марія Іващук
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Столиця Словаччини Братислава передасть Києву 25 міських автобусів. Про це розповів міський голова Віталій Кличко після зустрічі з мером Братислави Матушем Валло.

Транспорт вже готують до відправки і незабаром він має з'явитися у столиці.

Також мер Братислави Матеуш Валло запропонував допомогу в залученні світових фахівців з консалтингу у відновленні інфраструктури та розвитку транспортної системи.

Окрім того, Братислава допомагатиме в налагодженні роботи реабілітаційного центру для військових, який створює Київ.

Фото: Mitchell Johnson

Опубліковано: 19 липня 2023
громадський транспорт Київ
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