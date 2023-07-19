Київ отримає 25 автобусів від Братислави

Столиця Словаччини Братислава передасть Києву 25 міських автобусів. Про це розповів міський голова Віталій Кличко після зустрічі з мером Братислави Матушем Валло.

Транспорт вже готують до відправки і незабаром він має з'явитися у столиці.

Також мер Братислави Матеуш Валло запропонував допомогу в залученні світових фахівців з консалтингу у відновленні інфраструктури та розвитку транспортної системи.

Окрім того, Братислава допомагатиме в налагодженні роботи реабілітаційного центру для військових, який створює Київ.