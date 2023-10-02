У Львові знищили унікальну мозаїку в будівлі видавництва «Вільна Україна»

У Львові на вул. Володимира Великого, 2 знищили унікальну мозаїку авторства художника Богдана Сойки.
Про це повідомила жителька Львова Elmira Ettinger у соцмережах.
Нові власники приміщення Торгпреси зруйнували мозаїчне панно «Інформаційний простір», яке художник виконав у 1981 році.
Мозаїка розміщувалася у приміщенні колишнього магазину «Союздрук», що розташований на першому поверсі 12-поверхової будівлі видавництва «Вільна Україна». На ній зображено п’ять жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією у світі.
У 2019 році Львівська міська рада внесла це панно до реєстру пам’яток, які підлягають захисту.
Наразі на місці мозаїки залишилися тільки її обриси.
Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко уже прокоментував інцидент і повідомив, що мозаїка має бути відновлена, а винні – покарані.
Раніше ми писали, що Біля Київської опери планують відновити цінну мозаїку «Украінська пісня», яка осипається. Відновленням займеться благодійний фонд «Має значення». Наразі представники фонду вже познайомилися з головним юристом підприємства, що володіє будівлею і підготували звернення до вищого керівництва, щоб їм дали безперебійний доступ для огляду мозаїки.
У разі відмови представники фонду будуть звертатися до депутатів місцевої ради та Верховної ради.
Фото: Elmira Ettinger, zaxid.net