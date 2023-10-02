У Львові знищили унікальну мозаїку в будівлі видавництва «Вільна Україна»

У Львові на вул. Володимира Великого, 2 знищили унікальну мозаїку авторства художника Богдана Сойки.

Про це повідомила жителька Львова Elmira Ettinger у соцмережах.

Нові власники приміщення Торгпреси зруйнували мозаїчне панно «Інформаційний простір», яке художник виконав у 1981 році.

Мозаїка розміщувалася у приміщенні колишнього магазину «Союздрук», що розташований на першому поверсі 12-поверхової будівлі видавництва «Вільна Україна». На ній зображено п’ять жінок, що символізують п’ять материків та обмін інформацією у світі.

У 2019 році Львівська міська рада внесла це панно до реєстру пам’яток , які підлягають захисту.

Наразі на місці мозаїки залишилися тільки її обриси.

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко уже прокоментував інцидент і повідомив , що мозаїка має бути відновлена, а винні – покарані.

Раніше ми писали , що Біля Київської опери планують відновити цінну мозаїку «Украінська пісня», яка осипається. Відновленням займеться благодійний фонд « Має значення » . Наразі представники фонду вже познайомилися з головним юристом підприємства, що володіє будівлею і підготували звернення до вищого керівництва, щоб їм дали безперебійний доступ для огляду мозаїки.

У разі відмови представники фонду будуть звертатися до депутатів місцевої ради та Верховної ради.

Фото: Elmira Ettinger, zaxid.net