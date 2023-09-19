Біля Київської опери планують відновити цінну мозаїку, яка осипається

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Валерія Гуржий
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Цінне мозаїчне панно «Украінська пісня» 1967 року, яке розміщене на брендволі навпроти Київської опери на вул. Хмельницького та осипається, планує відновити благодійний фонд "Має значення".

Наприкинці весни 2023 року будівлю купив "Житомирський меблевий комбінат". Представники фонду вже познайомилися з головним юристом підприємства і підготували звернення до вищого керівництва, щоб їм дали безперебійний доступ для огляду мозаїки.

Якщо відповідь буде позитивною, то професіонали розпочнуть обстеження. Команда фонду чекає цього з 2019 року, але попередній власник навідріз відмовився видати дозвіл.

У фонді запевнили, що, якщо відповідь стане негативною, то його представники будуть звертатися до депутатів місцевої ради та Верховної ради.

Наразі важливо оцінити розмір ушкодження з 2019 року. Саме тоді був останній огляд мозаїки. Одне з явних пошкоджень — обличчя дівчини. Воно відвалилося через опади. Детальний огляд дасть змогу оцінити обсяг і вартість робіт потенційної реставрації, або необхідність консервації.

Раніше ми писали, що цінне мозаїчне панно «Украінська пісня» 1967 року, розміщене на брендволі навпроти Київської опери на вул. Хмельницького, осипається, а власник будівлі не дає дозвіл на огляд та реставрацію.

Фото: kyivandprovince

Опубліковано: 19 вересня 2023
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