У Дарницькому районі відкрили мурал у пам'ять загиблих захисників та захисниць України

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Наталія Габрух
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За адресою вул. Ревуцького, 19/1 відкрили патріотичний мурал на честь полеглих захисників та захисниць України. Про це повідомило онлайн-видання «Київ – Твоє Місто».

Зображення на муралі поділені на три блоки, три етапи життя активістів, що віддали своє життя за Україну. Це етапи від Революції гідності до повномасштабного вторгнення.

Будинок для малюнку обрали не випадково. У ньому жив Сергій Машовець – громадський активіст та волонтер, який загинув під час захисту Києва від російських окупантів у березні 2022 року.

Раніше ми писали, що митці-волонтери зі США створили мурали на пошкоджених будинках Бучі та Ірпеня.

Фото: «Київ – Твоє Місто»

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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