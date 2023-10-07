На Подолі відкривається простір, присвячений українській традиційній музиці

Сьогодні, 7 жовтня на Подолі відкривається простір, присвячений українській традиційній культурі, зокрема музиці. Це буде перший в Україні простір, присвячений цій темі.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

У новій локації проводитимуть камерні концерти, курси зі співу та гри на інструментах, лекції митців та культурних кураторів. Також організовуватимуть перегляди архівних відео, репетиції гуртів та інші події.

Основна мета проєкту — щоб якомога більше людей могли відкрити для себе музику, яка зародилася тисячі років тому.

Кураторами проєкту стали Катерина Капра та Андрій Левченко. Вони займаються популяризацією традиційної музики вже понад 9 років.

«Ця війна змушує нас — і кожного окремо, і як націю — відшукувати справжні точки опори. Те, що повертає до себе і дає силу. На основі чого ми будуємо свою ідентичність, своє життя? Що ми втратили за останні століття і що повертаємо собі попри все? Чим цінним і ціннісним хочемо наповнити своє повсякденне життя до і після перемоги? В нашому просторі можна буде чути і грати живу традиційну музику, для якої природнім є гуртувати навколо себе людей», — коментує Катерина Капра, співзасновниця простору і школи традиційної музики «Рись».

Планується, що на локації зустрічатимуться музиканти, культурні діячі, менеджери, майстри інструментів, викладачі, митці і куратори інших напрямків, які разом зможуть розвивати нові ідеї та проєкти.

Відкриття простору відбудеться 7 жовтня о 17:00 на вул. Сагайдачного, 12, 3 поверх. Вхід вільний.

Гості зможуть послухати виконання давніх треків наживо та потанцювати. Виступатимуть гурти US Orchestra і «ДваТри».

Раніше ми писали , що під Києвом побудують сучасний освітній простір. Він розміститься на території заміського комплексу Park Lake City у Підгірцях.

Фото: Суспільне Культура