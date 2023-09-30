Під Києвом побудують сучасний освітній простір: візуалізації

На території заміського комплексу Park Lake City у Підгірцях, що під Києвом побудують найсучасніший освітній простір. Відповідну угоду підписали The British International School, Ukraine (BISU) та група компаній DIM.

Проєкт представили під час пресконференції “Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?”.

У першу чергу почнеться будівництво британського білінгвального дитячого садка та початкової школи “Early Years Academy”. Воно заплановане вже наступного року.

BISU планує створення наступних шкільних підрозділів: середньої та старшої школи, де викладатимуть й міжнародні вчителі та за британськими програмами.

Park Lake City - це заміський житловий комплекс бізнес-класу, розташований у Підгірцях за 15 хвилин їзди від Києва. Його будівництво розпочалося у 2019 році і відтоді маштабувався від заміського еко-комплексу до долини життя. Його загально площа більше 80 гектарів та розрахований на понад 4 тисячі родин.

Фото: he British International School, Ukraine, DIM