Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал»

Києву повернуть землі, на яких будують ЖК «Академ-Квартал». Сьогодні рішення суду про повернення 4 га землі вартістю понад 217 млн грн набрало законної сили. У лютому його ухвалив Господарський суд Києва, а в жовтні підтвердив Північний апеляційний господарський суд.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Землі розташовані у Святошинському районі на провулку Приладному.

У травні 2003 року Київська міська рада вирішила передати цю територію Київському дослідно-експериментальному заводу «Вугілля». Йому було передано в довгострокову оренду на 25 років вказану земельну ділянку з конкретно визначеним призначенням — для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих та господарських будівель і споруд, що належать до категорії земель промисловості. Натомість там почали будувати ЖК «Академ-Квартал». Орендар фактично без дозволу змінив категорію земельної ділянки з земель промисловості на землі житлової та громадської забудови.

Суд погодився з доводами про неможливість житлового будівництва на землях промисловості та зобов'язав завод «Вугілля» повернути земельну ділянку.



Раніше ми писали , що суд визнав забудову озера Вирлиця разом із берегом площею 20 га незаконною і повернув його громаді Києва.

Фото: Київська міська прокуратура.