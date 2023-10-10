Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал»

Києву повернуть землі, на яких будують ЖК «Академ-Квартал». Сьогодні рішення суду про повернення 4 га землі вартістю понад 217 млн грн набрало законної сили. У лютому його ухвалив Господарський суд Києва, а в жовтні підтвердив Північний апеляційний господарський суд.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Землі розташовані у Святошинському районі на провулку Приладному.
У травні 2003 року Київська міська рада вирішила передати цю територію Київському дослідно-експериментальному заводу «Вугілля». Йому було передано в довгострокову оренду на 25 років вказану земельну ділянку з конкретно визначеним призначенням — для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих та господарських будівель і споруд, що належать до категорії земель промисловості. Натомість там почали будувати ЖК «Академ-Квартал». Орендар фактично без дозволу змінив категорію земельної ділянки з земель промисловості на землі житлової та громадської забудови.
Суд погодився з доводами про неможливість житлового будівництва на землях промисловості та зобов'язав завод «Вугілля» повернути земельну ділянку.
Раніше ми писали, що суд визнав забудову озера Вирлиця разом із берегом площею 20 га незаконною і повернув його громаді Києва.
Фото: Київська міська прокуратура.