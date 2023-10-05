Забудову озера Вирлиця визнали незаконною

Суд визнав забудову озера Вирлиця разом із берегом площею 20 га незаконною і повернув його громаді Києва.

Про це повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.

У межах судового спору прокурори вимагали визнати незаконним та скасувати рішення Київради № 608/3184 від 7 липня 2005 року щодо передачі ділянки площею 19,72 га в оренду ТОВ «Мрія-Інвест».

До того ж, за словами Кулеби, прокурори вимагали визнати недійсним договір оренди цієї землі, який уклали міська рада і ТОВ «Мрія-Інвест» 9 листопада 2005 року, та скасувати державну реєстрацію права оренди на цю ділянку, яка була здійснена 6 травня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юлією Пірог.

Крім цього, прокурори вимагали від забудовника звільнити землю, привівши її в придатний для використання стан.

Нагадаємо, що озеро Вирлиця є природним буфером між сміттєспалювальним заводом «Енергія» і Бортницькою станцією аерації та житловим масивом. До того ж це унікальна екосистема, де гніздиться найбільша на Лівому березі колонія мартина звичайного і ще понад 50 видів птахів, які перебувають під охороною міжнародних угод. Активісти хочуть створити на озері рекреаційну зону.

Раніше ми писали, що в Київраді 1 червня підтримали проєкт створення ландшафтного заказника «Озеро Вирлиця». Однак потім відклали прийняття рішення.

Фото: Євгенія Кулеба