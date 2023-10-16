На Троєщині з'явився мурал на честь загиблого воїна Максима «Регбіста» Яловцова

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Наталія Габрух
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У Києві на будинку, що на вулиці Милославській, 25 створили мурал на честь українського захисника Максима «Регбіста» Яловцова.

На муралі він зображений у повний зріст, а внизу розмістили напис «Коли твої дії говорять голосніше, ніж слова, тоді твоя слава обганяє світло».

Максим був одним з найбільш відомих вболівальників київського «Динамо». До початку повномасштабної війни він займався змішаними єдиноборствами, був призером чемпіонату Європи-2021 з греплінгу. Також Максим був майстром спорту з фрі-файту та панкратіону, володарем бронзової медалі чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу. Про це повідомляє Терикон.

У 2022 році Максим трагічно загинув на передовій. Він виконував спецзавдання глибоко в тилу у російських окупантів. Посмертно його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Раніше ми писали, що у Києві з'явився мурал, присвячений проблемі домашнього насильства.

Фото: Київ Новини, the.capitals.firm.

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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