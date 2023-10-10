У Києві з'явився мурал, присвячений проблемі домашнього насильства

457
Валерія Гуржий
share share

На фасаді будинку Управління Святошинської РДА на вулиці Якуба Коласа, 6А з’явився стінопис, присвячений проблемі домашнього насильства.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

На муралі зображена жінка, повну історію якої авторка муралу не розголошує, але мова йде про звільнення від тирана.

"Рішення жінки піти від насильника ототожнюється з перемогою королеви на шаховому полі", - сказано у повідомленні.

Стінопис створила фотохудожниця Євгенія Фуллен.

Раніше ми писали, що на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, фотохудожниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз. На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері.

Натомість мешканці категорично проти того, аби стінопис Євгенії малювали на їхньому будинку. Також обидва ескізи не підтверджували й не підтримували ані Департамент охорони культурної спадщини, ані Шевченківська РДА.

Після випадку із муралом на Січових Стрільців кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.

Фото: Управління туризму та промоцій КМДА

Опубліковано: 10 жовтня 2023
share share
В Україні планують заборонити «джипінг» у заповідних зонах В Україні планують заборонити «джипінг» у заповідних зонах Біля Софійської площі відкрилася нова "Книгарня Є" Біля Софійської площі відкрилася нова "Книгарня Є" Balbek Bureau запускають проєкт з відбудови українських сіл: як долучитися Balbek Bureau запускають проєкт з відбудови українських сіл: як долучитися На Русанівській набережній відкрився новий заклад мережі Doggeriz На Русанівській набережній відкрився новий заклад мережі Doggeriz На Netflix покажуть прем’єру українського серіалу про перші дні вторгнення На Netflix покажуть прем’єру українського серіалу про перші дні вторгнення Мартіні, Веспер, Казино Рояль: що та як п’є Джеймс Бонд Мартіні, Веспер, Казино Рояль: що та як п’є Джеймс Бонд Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал» Громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал» На Київщині суд повернув у власність держави частину ландшафтного парку "Трахтемирів" На Київщині суд повернув у власність держави частину ландшафтного парку "Трахтемирів"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.