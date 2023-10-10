У Києві з'явився мурал, присвячений проблемі домашнього насильства

На фасаді будинку Управління Святошинської РДА на вулиці Якуба Коласа, 6А з’явився стінопис, присвячений проблемі домашнього насильства.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

На муралі зображена жінка, повну історію якої авторка муралу не розголошує, але мова йде про звільнення від тирана.

"Рішення жінки піти від насильника ототожнюється з перемогою королеви на шаховому полі", - сказано у повідомленні.

Стінопис створила фотохудожниця Євгенія Фуллен.

Раніше ми писали, що на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, фотохудожниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз. На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері.

Натомість мешканці категорично проти того, аби стінопис Євгенії малювали на їхньому будинку. Також обидва ескізи не підтверджували й не підтримували ані Департамент охорони культурної спадщини, ані Шевченківська РДА.

Після випадку із муралом на Січових Стрільців кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.

Фото: Управління туризму та промоцій КМДА