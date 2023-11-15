На станції метро «Вокзальна» замаскували оздоблення з комуністичною символікою

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Наталія Габрух
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На станції метро «Вокзальна» в межах декомунізації та дерусифікації замаскували декоративні рельєфні щити із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Про це повідомляють у пресслужбі КП «Київський метрополітен».

Елементи оздоблення станції помістили у спеціальні дерев’яні щити.

Наразі КП «Київський метрополітен» направило необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж щитів. Доки триває процедура узгоджень, було вирішено тимчасово замаскувати об’єкти.

Такі ж роботи провели минулого року на станції «Університет» із бюстами російських діячів культури та науки. Щодо цієї станції також триває узгодження та отримання дозволів на демонтаж та перенесення з публічного простору обʼєктів.

Раніше ми писали, що стало відомо, що буде із зіркою, яку демонтували з обеліска на Галицькій площі.

Фото: КП «Київський метрополітен».

Опубліковано: 15 листопада 2023
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