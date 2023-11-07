Стало відомо, що буде із зіркою, яку демонтували з обеліска на Галицькій площі

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Ірина Маймур
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Елементи зірки, яку 4 листопада демонтували з обеліска «Місто-герой Київ», перевезли на майданчик для зберігання Державного музею авіації Антонова.

Про це повідомили в КП «Благоустрій».

Нагадаємо, що 4 листопада комунальники демонтували золоту радянську зірку з обеліска на честь «міста-героя Києва» на Галицькій площі.

За словами працівників КП «Благоустрій», головна складність робіт полягала в тому, що конструкція була майже 3 метри заввишки та важила приблизно 3 тонни.

Радянська символіка розташовувалася на висоті 42 метрів. Для її демонтажу залучали важку техніку.

Раніше ми писали, що в Києві на території гімназії демонтували погруддя Пушкіну.

Фото: КП «Благоустрій»; Getty Images, BBC Україна

Опубліковано: 07 листопада 2023
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