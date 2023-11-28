Львів дорожчий за Київ: рейтинг міст за співвідношенням оренди до зарплати

Аналітики двох українських компаній дослідили, який відсоток від середньої заробітної плати витрачається на оренду квартири середньої вартості в обласних центрах. Маркетплейс нерухомості DIM.RIA та сайт з пошуку роботи Work.ua встановили , що винаймання помешкання «зʼїдає» до 80% від зарплати. Проте все залежить від регіону та професії.

Як зазначається у дослідженні, частка середньої заробітної плати, яку треба викласти за соло-проживання, залежить від регіону. Що далі від лінії фронту, тим більший відсоток зарплатні «зʼїдає» оренда.

Найнижче співвідношення оренди та зарплати у Херсоні — тут на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикають пʼятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%). З-поміж тилових міст найбільш доступними є Чернівці.

А найбільшу частку зарплати за однокімнатну квартиру доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

У межах дослідження сформовано також список професій із найбільшою кількістю вакансій: продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, кухар, бухгалтер, касир, комплектувальник або вантажник, бармен або бариста, менеджер по роботі з клієнтами та офіс-менеджер.

Аналітики дослідили їхні середні заробітні плати у п'яти найбільших містах України та визначили частку витрат на оренду однокімнатної квартири.

У столиці житло найлегше винаймати менеджерам з продажу — ці фахівці заробляють в середньому 30 000 грн, тож на оренду витрачають 52% доходу. Найважче ж доводиться комплектувальникам та вантажникам — за середньої зарплати у 16 500 грн, вони в середньому витрачали б на однокімнатне житло 94% зароблених коштів.

Найдоступнішим для представників затребуваних професій є прифронтовий Харків — тут оренда однокімнатного помешкання обходиться в середньому у 5 783 грн. У цьому місті найбільш обтяжені орендою касири — 43% їх зарплати вистачить на однокімнатне житло.





У Дніпрі, як і у Києві, оренда житла найбільш доступна менеджерам з продажу: із середньої зарплати у 23 000 грн однокімнатна квартира «зʼїдає» в середньому 55%. Найважче ж доводиться барменам та баристам (за оренду квартири треба віддати 94% зарплати), касирам та офіс-менеджерам (85%).





В Одесі найлегше знімати житло водіям — з їх середньої зарплати у 25 000 грн на оренду доведеться витратити 31% доходу. Понад 50% від зарплати в Одесі на оренду житла витрачають лише бармени та баристи (52%).





Найбільш високими є ціни у Львові — тут представникам всіх найзатребуваніших професій доведеться витрачати на винаймання однокімнатної квартири більш ніж половину зарплати. Очевидно непосильною є оренда для продавців-консультантів, офіс-менеджерів (92%), касирів (95%), барменів та барист (96%).





У цьому дослідженні розглядалася лише соло-оренда житла. Якщо ж квартиру винаймає родина, фінансовий тягар зменшується. Наприклад, у родині, де чоловік — водій, а дружина — вчителька англійської, частка витрат на оренду житла у Києві складе близько 30% проти 62% та 78%, якби вони мешкали окремо.

Раніше ми писали, як змінилися ціни на оренду квартир у Києві за останні три місяці.

Фото: Work.ua, з відкритих джерел.