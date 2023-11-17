За останні три місяці ціни на оренду квартир у Києві впали на понад 10%

За останні три місяці вартість оренди квартир у столиці знизилася на понад 10%.

Про це свідчать дані сервісу пошуку житла bird.

Медіана вартості оренди в Києві така:

1-кімнатні — 13 000 грн, що на 3,7 % менше, ніж у серпні;

2-кімнатні — 17 000 грн, що на 10,5 % менше, ніж у серпні;

3-кімнатні — 28 200 грн, що на 14,5 % менше, ніж у серпні.

Попит відчутно змінився в порівнянні з високим сезоном у серпні-вересні, проте це норма для ринку, зазначають експерти.

Сьогодні найбільший попит мають рідкісні квартири, наприклад, однокімнатна на Золотих воротах із білими стінами й мінімальною кількістю меблів, говорять рієлтори. До того ж зберігається попит на квартири з хорошим ремонтом та низькою ціною.

Частіше за все шукають квартири з великою вітальнею і спальнею, які орендують переважно молоді сімʼї. Саме на них найменше впала ціна за останні три місяці. 30% орендарів шукають житло з тваринами та дітьми. Однак оголошень під цей запит на ринку майже вдвічі менше — усього 17,1%.

Раніше ми писали, що в Києві лише 16% орендодавців готові здавати квартири власникам тварин.