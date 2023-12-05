На Софійській площі в Києві встановили новорічну ялинку

На Софійській площі в Києві завершили монтаж головної ялинки країни. Про це у соцмережах повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи», — написав Віталій Кличко.

Сьогодні ялинку мають прикрасити, а також встановити святкову фотозону.

Цьогоріч ялинку встановлюють виключно за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

Відкриття головної ялинки країни відбудеться 6 грудня в День Святого Миколая.

Раніше ми писали, що у столиці цьогоріч не буде жодних масових новорічних святкувань .

Фото: Віталій Кличко.