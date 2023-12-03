У столиці цьогоріч не буде жодних масових новорічних святкувань

184
Наталія Габрух
share share

У Києві цьогоріч великих новорічних святкувань не планується. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Однак на Софійській площі за кошти меценатів встановлять головну ялинку країни, а також фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких ялинок з іграшками на гілках, аби кожен охочий міг взяти іграшку собі на згадку за донат.

«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік», — прокоментувала Ганна Старостенко.

За словами заступниці голови КМДА на Софійській площі відкриють головну ялинку країни. Її встановлять і прикрасять іграшками та енергозберігаючими гірляндами за кошти меценатів.

Крім цього, київські комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави. У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок. Працівники бібліотек організують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей.

Раніше ми писали, що на ВДНГ відкрили Різдвяну фабрику мрій.

Фото: з відкритих джерел.

Ви погоджуєтеся, що в столиці слід обмежити новорічні святкування?
Опубліковано: 03 грудня 2023
share share
«Всі.Свої» та Харківський літмузей презентували вітрини до дня народження Сковороди «Всі.Свої» та Харківський літмузей презентували вітрини до дня народження Сковороди На ВДНГ відкрили «Зимову Країну»: фото На ВДНГ відкрили «Зимову Країну»: фото Музей Ханенків вперше від початку вторгнення відкрив виставку з власної колекції Музей Ханенків вперше від початку вторгнення відкрив виставку з власної колекції Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які відкрили майстерню ремонту старих іграшок та 20 найкращих серіалів 2023 року Найцікавіше за тиждень: Історія киян, які відкрили майстерню ремонту старих іграшок та 20 найкращих серіалів 2023 року У ТРЦ Blockbuster Mall відкрили «Сільпо» у стилі «Мавки»: як він виглядає У ТРЦ Blockbuster Mall відкрили «Сільпо» у стилі «Мавки»: як він виглядає Etnodim анонсував нову колекцію, натхненну українськими народними орнаментами та східними регіонами Etnodim анонсував нову колекцію, натхненну українськими народними орнаментами та східними регіонами На вулиці Франка почали руйнувати будинок 1899 року На вулиці Франка почали руйнувати будинок 1899 року Кияни вимагають встановити валідатори в маршрутках: петиція Кияни вимагають встановити валідатори в маршрутках: петиція
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.