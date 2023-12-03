У столиці цьогоріч не буде жодних масових новорічних святкувань

У Києві цьогоріч великих новорічних святкувань не планується. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Однак на Софійській площі за кошти меценатів встановлять головну ялинку країни, а також фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких ялинок з іграшками на гілках, аби кожен охочий міг взяти іграшку собі на згадку за донат.

«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік», — прокоментувала Ганна Старостенко.

За словами заступниці голови КМДА на Софійській площі відкриють головну ялинку країни. Її встановлять і прикрасять іграшками та енергозберігаючими гірляндами за кошти меценатів.

Крім цього, київські комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави. У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок. Працівники бібліотек організують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей.

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Фото: з відкритих джерел.