У Києві встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському

У День Збройних сил України в столиці відкрили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському.

Про це повідомили у фейсбук-спільноті «Затишне горище».

Скульптура є майже точною копією українського воїна. Її встановили на території Київської фортеці за кошт меценатів та благодійних фондів.

Олександр Мацієвський потрапив до російського полону наприкінці 2022 року під час виконання бойового завдання. Українського захисника розстріляли 30 грудня після слів «Слава Україні!».

Раніше ми писали, що на Троєщині з'явився мурал на честь загиблого воїна Максима «Регбіста» Яловцова.

Фото: «Затишне горище»