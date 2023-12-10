За рік у Києві демонтували понад 25 тисяч вивісок та рекламних конструкцій: фото

У 2023 році в Києві демонтували 25 562 незаконні вивіски та рекламні конструкції. Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Там зазначають, що найбільше прибрали вивісок з фасадів будинків — близько 16 тисяч одиниць. Демонтували їх через часті порушення, які допускають власники закладів: перекриття декоративних елементів фасаду, об'єктів інженерних комунікацій та вікон.

На другому місці за кількістю демонтажів є штендер – виносна конструкція у формі арки або прямокутника. За 11 місяців цього року в Києві прибрали 5 420 одиниць такої реклами.

Третє місце за кількістю демонтованих конструкцій посідає реклама на парканах. Усього на різноманітних огорожах демонтували 2 690 рекламних засобів.

Окрім того, в місті прибирали незаконні наземні конструкції, рекламу з дахів будівель, опор освітлення та об’єктів транспортної інфраструктури.

В Управлінні з питань реклами нагадали, щоб вивіску або іншу рекламну конструкцію не демонтували, її необхідно розміщувати відповідно до правил. За самовільне розміщення конструкцій передбачена адміністративна відповідальність.

Раніше ми писали, що Голосіївський проспект частково очистили від незаконної реклами.

Фото: КМДА, Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».