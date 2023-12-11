Закриття станцій «синьої» гілки спричинило великі черги на метро «Либідська»: фото

1725
Наталія Габрух
share share

У Києві біля станції метро «Либідська» вранці 11 грудня, першого понеділка після закриття частини синьої гілки метро, ​​утворилися великі черги.

У Telegram-каналі «Пасажири Києва» близько 09:30 з'явилося фото, на якому видно, що на вході до станції метро «Либідська» утворилася значна черга. Відзначається, що через тісноту та обмежену кількість турнікетів пасажири змушені витрачати від 10 до 15 хвилин, щоб потрапити на станцію.

Черги починаються в підземному переході за межами вестибюля станції. Телеканал «Київ» показав відео черги на станції, коли до неї прибуває автобус чи тролейбус.

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Фото: «Пасажири Києва».

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 11 грудня 2023
share share
На Львівській площі відкрили «Міську кав’ярню»: з кавою на безлактозному молоці На Львівській площі відкрили «Міську кав’ярню»: з кавою на безлактозному молоці Забудовник "Квітів України" програв суд проти активіста та має відшкодувати витрати Забудовник "Квітів України" програв суд проти активіста та має відшкодувати витрати Що шукали українці у Google в 2023 році Що шукали українці у Google в 2023 році Цьогоріч в Україні офіційно не буде додаткових вихідних на Різдво та Новий рік Цьогоріч в Україні офіційно не буде додаткових вихідних на Різдво та Новий рік Неподалік від Севастопольської площі відкрили кав'ярню Mountains Неподалік від Севастопольської площі відкрили кав'ярню Mountains У Києві прокладуть новий веломаршрут зі спального району в центр столиці У Києві прокладуть новий веломаршрут зі спального району в центр столиці У Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції У Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.