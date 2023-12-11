Закриття станцій «синьої» гілки спричинило великі черги на метро «Либідська»: фото

У Києві біля станції метро «Либідська» вранці 11 грудня, першого понеділка після закриття частини синьої гілки метро, ​​утворилися великі черги.

У Telegram-каналі «Пасажири Києва» близько 09:30 з'явилося фото, на якому видно, що на вході до станції метро «Либідська» утворилася значна черга. Відзначається, що через тісноту та обмежену кількість турнікетів пасажири змушені витрачати від 10 до 15 хвилин, щоб потрапити на станцію.

Черги починаються в підземному переході за межами вестибюля станції. Телеканал «Київ» показав відео черги на станції, коли до неї прибуває автобус чи тролейбус.

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Фото: «Пасажири Києва».