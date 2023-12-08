У Києві на пів року закриють 6 станцій метро

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Валерія Гуржий
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З 9 грудня тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закривають на ремонт. Рух поїздами "синьої гілки" відбуватиметься між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Про це повідомили у КМДА.

Таке рішення прийняла Постійна комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв'язку з нерівномірними процесами розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу. Внаслідок чого з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

Як інформує КП «Київський метрополітен», станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Фото: Київський метрополітен

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Опубліковано: 08 грудня 2023
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