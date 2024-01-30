У Києві перейменували вулицю Тургенєва

У Деснянському районі Києва вулицю Тургенєва перейменували на честь українського журналіста й дисидента Михайла Осадчого.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Київ продовжує процес деколонізації столичної топоніміки. Так, 18 січня 2024 року, вулиця Тургенєва (названа на честь російського письменника) у Деснянському районі столиці, рішенням Київської міської ради отримала нову назву – вулиця Михайла Осадчого», – йдеться у повідомленні Київради.

Нова назва запропонована на честь українського журналіста і письменника, дисидента, політичного в'язня срср, одного із засновників Української асоціації незалежної творчої інтелігенції Михайла Осадчого.

Назву обрали за результатами голосування у «Києві Цифровому» та на основі експертних висновків.

Також киянам нагадали, що після зміни назви вулиць, переоформлювати документи не потрібно.

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Фото: з відкритих джерел