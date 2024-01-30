У Києві перейменували вулицю Тургенєва

175
Наталія Габрух
share share

У Деснянському районі Києва вулицю Тургенєва перейменували на честь українського журналіста й дисидента Михайла Осадчого.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Київ продовжує процес деколонізації столичної топоніміки. Так, 18 січня 2024 року, вулиця Тургенєва (названа на честь російського письменника) у Деснянському районі столиці, рішенням Київської міської ради отримала нову назву – вулиця Михайла Осадчого», – йдеться у повідомленні Київради.

Нова назва запропонована на честь українського журналіста і письменника, дисидента, політичного в'язня срср, одного із засновників Української асоціації незалежної творчої інтелігенції Михайла Осадчого.

Назву обрали за результатами голосування у «Києві Цифровому» та на основі експертних висновків.

Також киянам нагадали, що після зміни назви вулиць, переоформлювати документи не потрібно.

Раніше ми писали, була Пушкінська, стала Сковороди: у Харкові перейменували 65 вулиць.

Фото: з відкритих джерел

Голосували за нову назву у «Києві Цифровому»?
Опубліковано: 30 січня 2024
share share
Рядки з окопів: 10 українських військових поетів і письменників Рядки з окопів: 10 українських військових поетів і письменників У Броварах відкрили безкоштовну перукарню для переселенців У Броварах відкрили безкоштовну перукарню для переселенців У Львові оцифрували зруйнований російськими дронами музей Шухевича У Львові оцифрували зруйнований російськими дронами музей Шухевича Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.