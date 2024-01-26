Була Пушкінська, стала Сковороди: у Харкові перейменували 65 вулиць

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Валерія Гуржий
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У Харкові перейменували 65 вулиць, назви яких були пов'язані з росією та її союзниками.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

Зокрема, перейменували вулицю Пушкінська, відтепер вона називається вулиця Григорія Сковороди. Також вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську - на вул. Бахмутську, вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську, вул. Псковську - на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня - на майдан Іподрому.

Колишня вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською, вул. Дагестанська - вул. Синевирською, пров. Пермський - пров. Луцьким, вул. Пожарського - вул. Комунальників, вул. Смоленська - вул. Мукачівською, а пров. Ніколаєва - пров. Олешківським.

Вул. Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашовський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Раніше ми писали, що після одного з наймасованіших обстрілів Харкова 23 січня мер міста Ігор Терехов запропонував перейменувати вулицю Пушкінську на честь Григорія Сковороди.

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Опубліковано: 26 січня 2024
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