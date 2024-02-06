У Києві вулицю Отто Шмідта перейменували на честь князя Володимира Мономаха

У межах дерусифікації вулицю Отто Шмідта у Шевченківському районі Києва перейменували на честь князя Володимира Мономаха.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Серед мешканців Києва в соціальних мережах розгорнулися дебати через рішення змінити назву вулиці, оскільки в жовтні минулого року на вебсайті Київської міськради створили петицію про перейменування вулиці Отто Шмідта на ім'я захисника Маріуполя, бійця Азова Віталія Харчука, який виріс та жив на цій вулиці. Петиція набрала необхідні 6 тисяч голосів.

Проте, вулицю все ж перейменували на честь князя Володимира Мономаха.

Раніше ми писали, що у Києві перейменували вулицю Тургенєва .

Фото: з відкритих джерел