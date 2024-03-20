Кияни закликають знести постамент пам’ятника Леніну в центрі міста — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни закликають демонтувати постамент колишнього пам’ятника Леніну, розташований на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Автор звернення Василь Николишин зазначає, що вже десять років постамент не виконує своєї прямої функції та псує зовнішній вигляд міста.

Після демонтажу постаменту міську владу також просять відновити мощення, яке було під ним. Воно складає 9 квадратних метрів.

Віддати свій голос за петицію можна за посиланням.

Нагадаємо, що київська влада розгляне петицію, якщо вона набере 6000 голосів.

Раніше ми писали, що Музей війни демонтує горельєф “Курська битва” та всі пам’ятники й елементи радянської пропаганди.

Фото: “Вечірній Київ”

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Опубліковано: 20 березня 2024
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