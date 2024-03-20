Музей війни демонтує горельєф “Курська битва” та всі пам’ятники й елементи радянської пропаганди

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Ірина Маймур
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Національний музей історії України у Другій світовій війні планує демонтувати усі пам’ятники та елементи радянської пропаганди на території комплексу.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці музею.

Першим на території меморіального комплексу приберуть горельєф “Курська битва” як “наочний символ більшовицької пропаганди”. Його планують перемістити у фонд.

Потім збираються демонтувати всі пам’ятники та елементи радянської пропаганди.

“Національний музей історії України у Другій світовій війні планомірно, покроково й упевнено рухається до перевтілення в місце пам’яті, вшанування та глорифікації всіх борців за волю й незалежність українського народу та держави”, – додали в музеї.

Музейники хочуть змінити всю архітектуру простору та концепцію музею.

Першим етапом реновації стала заміна на щиті “Батьківщини-матері” радянської символіки на знак Княжої Держави Володимира Великого – Тризуба.

Наразі пріоритетним завданням для музейників є побудова стаціонарної експозиції, яка розповідатиме про століття збройної боротьби українців за свободу й незалежність.

Раніше ми писали, що Музей історії України в Другій світовій війні перейменують на Музей війни за Незалежність.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

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Опубліковано: 20 березня 2024
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