Музей війни демонтує горельєф “Курська битва” та всі пам’ятники й елементи радянської пропаганди
Національний музей історії України у Другій світовій війні планує демонтувати усі пам’ятники та елементи радянської пропаганди на території комплексу.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці музею.
Першим на території меморіального комплексу приберуть горельєф “Курська битва” як “наочний символ більшовицької пропаганди”. Його планують перемістити у фонд.
Потім збираються демонтувати всі пам’ятники та елементи радянської пропаганди.
“Національний музей історії України у Другій світовій війні планомірно, покроково й упевнено рухається до перевтілення в місце пам’яті, вшанування та глорифікації всіх борців за волю й незалежність українського народу та держави”, – додали в музеї.
Музейники хочуть змінити всю архітектуру простору та концепцію музею.
Першим етапом реновації стала заміна на щиті “Батьківщини-матері” радянської символіки на знак Княжої Держави Володимира Великого – Тризуба.
Наразі пріоритетним завданням для музейників є побудова стаціонарної експозиції, яка розповідатиме про століття збройної боротьби українців за свободу й незалежність.
Раніше ми писали, що Музей історії України в Другій світовій війні перейменують на Музей війни за Незалежність.
Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні