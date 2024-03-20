У Львові пам’ятку XIX століття відреставрують і перетворять на громадську будівлю

У Львові пам’ятку на території колишньої фабрики Бачевських планують реставрувати і перетворити на будівлю громадського призначення.

Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев, пише ZAXID.NET.

Йдеться про складські корпуси, зведені на вулиці Богдана Хмельницького, 116 в кінці XIX – на початку XX століття. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення площею 708 м².

Під час реконструкції збережуть всі історичні елементи будівлі, зазначив Коломєйцев. Водночас дах, що змінювали у радянський час, відновлять.

Раніше ми писали, що у Львові завершують відновлення будинку, який постраждав внаслідок обстрілів.

Фото й візуалізації: ZAXID.NET; “Твоє місто”