У Львові пам’ятку XIX століття відреставрують і перетворять на громадську будівлю
У Львові пам’ятку на території колишньої фабрики Бачевських планують реставрувати і перетворити на будівлю громадського призначення.
Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев, пише ZAXID.NET.
Йдеться про складські корпуси, зведені на вулиці Богдана Хмельницького, 116 в кінці XIX – на початку XX століття. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення площею 708 м².
Під час реконструкції збережуть всі історичні елементи будівлі, зазначив Коломєйцев. Водночас дах, що змінювали у радянський час, відновлять.
Раніше ми писали, що у Львові завершують відновлення будинку, який постраждав внаслідок обстрілів.
Фото й візуалізації: ZAXID.NET; “Твоє місто”
Опубліковано: 20 березня 2024