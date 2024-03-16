У Львові завершують відновлення будинку, який постраждав внаслідок обстрілів

У Львові закінчуються аварійно-відновлювальні роботи у будинку, що постраждав внаслідок ракетних обстрілів влітку 2023 року.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Завершили перший етап відновлювальних робіт на Стрийській. Минулого року сюди влучила ворожа ракета. Деякі будинки були майже повністю знищені”, — зазначив Андрій Садовий.

За його словами стіни, дахи, перекриття, двері та вікна вже відновили. На черзі залишилися фасадні роботи та ремонт у квартирах.

Раніше ми писали, що пошкоджений ракетою будинок на Солом’янці реконструюють до кінця літа.

Фото: Андрій Садовий