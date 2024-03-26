У Києві 28 березня завершиться опалювальний сезон — Кличко
Опалювальний сезон у Києві завершиться 28 березня.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель”, — зазначив Кличко.
Він нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.
За словами Віталія Кличка, дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення.
“Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників”, — додав Віталій Кличко.
Раніше ми писали, що у Києві на пішохідному “мосту Кличка” тріснуло скло.
Фото: з відкритих джерел